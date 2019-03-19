Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главыКоммерсантъ 08:14

Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок. Об этом рассказал сам господин Греф по итогам заседания набсовета, сообщает «РИА Новости».

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Происшествия Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.

Футбол Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".

Политика Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения Совет стран ЕС во вторник, 19 марта, согласовал ряд мер на случай отделения Великобритании от Евросоюза без ратифицированного соглашения об условиях этого процесса, говорится в сообщении Совета.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье Полиция обнаружила нового ребенка-маугли - шестилетний мальчик из Подмосковья два дня жил в комнате с окоченевшим трупом своей бабушки.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Глава государства заявил, что считает самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире.

Космос Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Политика Губернатор Челябинской области объявил об отставке Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.

Кино Вышел трейлер «Бледной синей точки» с Натали Портман и Дэном Стивенсом Кинокомпания Fox Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер научно-фантастической драмы Ноя Хоули («Фарго», «Легион»), получившей название «Бледная синяя точка».

Хоккей Клуб КХЛ «Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева Пресс-служба омского "Авангарда" пошутила по поводу отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Авто Volkswagen Beetle оснастили спортивным двигателем Subaru Парень по имени Адонис использовал для своего транспортного средства спортивный двигатель Subaru EJ20.

Шоу-бизнес Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.

Политика Путин вспомнил, с чего начинал свою карьеру Президент России Владимир Путин рассказал, какую должность занимал в начале карьеры.

Политика Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Политика Помпео заявил, что США хотят иметь больше общих интересов с Россией Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что хотел бы, чтобы у США и России было больше общих интересов.

Политика Журналистку уволили из «Коммерсанта» из-за критики Беглова Корреспондент газеты "Коммерсант", соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко потеряла работу из-за критики избирательной кампании врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.

Общество Свинку Пеппу обвинили в сексизме Пожарная охрана Лондона обвинила в сексизме персонажа британского мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает Independent.

Происшествия В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.