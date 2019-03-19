Экономика
Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главыКоммерсантъ 08:14
Наблюдательный совет Сбербанка утвердил нынешнего главу банка Германа Грефа в качестве кандидата для переизбрания на новый срок. Об этом рассказал сам господин Греф по итогам заседания набсовета, сообщает «РИА Новости».
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Космос
OneWeb привлекла 1,25 млрд долларов на производство спутников
Обновлено вчера в 17:21
Наука
В Великобритании установили личность Джека-потрошителя
Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава МИД Алжира привёз Путину письмо от президента республики
Вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра привёз в Москву письмо от президента республики Абдельазиза Бутефлики на имя российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 06:17
Общество
Площадкой для Универсиады-2023 станет ВИЗ-Правобережный
В Екатеринбурге прошло заседание штаба по подготовке площадки для летней Универсиады-2023.
Обновлено в 08:19
Космос
В РАН тестируют центрифугу для создания искусственной гравитации на МКС
Специалисты Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН тестируют центрифугу короткого радиуса для создания искусственной гравитации на Международной космической станции, сообщил РИА Новости директор Института Олег Орлов.
Обновлено в 05:32
Технологии
Spotify может официально заработать в России этим летом
Шведский потоковый сервис Spotify может официально заработать в России уже этим летом.
Обновлено в 02:30
Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
В 1937 году отца Хуциева расстреляли. Во время войны будущего режиссёра не призвали в армию по состоянию здоровья.
Обновлено в 02:00
Экономика
В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов
Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.
Обновлено в 04:26
Футбол
Зобнин выбыл на месяц из-за травмы
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин пропустит не меньше месяца из-за травмы, полученной во время матча 20-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:49
Игры
Activision выпустит игру Call of Duty: Mobile
Call of Duty: Mobile — это новая бесплатная игра, в которой собраны карты, режимы, оружие и персонажи из всей франшизы Call of Duty, включая серии Black Ops и Modern Warfare.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта
Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери
Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.
Обновлено в 00:33
Энергетика
Глава «Лукойла» выступил за возврат продажи алкоголя на АЗС
«Лукойл» поддерживает возврат продаж слабоалкогольных напитков на автозаправочные станции (АЗС).
Обновлено в 08:37
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Политика
Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России
Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли нашли способ ускорить развод
София Гарбовская, редактор ленты новостей В декабре Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец подписали соглашение об опеке над шестью детьми и, казалось бы, после двух лет судебных тяжб смогли наконец вздохнуть спокойно.
Обновлено в 09:05
Транспорт
В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны
Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Спорт
Гамза — о Коукаловой: никто не станет притворяться, что ничего не было
Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Гамза оценил возможность возвращения в сборную Габриэлы Коукаловой, которая пропустила два сезона.
Обновлено в 07:52
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Матери Марии Порошиной вызвали скорую
Обновлено в 07:35
Политика
Майкл Калви попросил Госдепартамент не лезть в его дело
Американский инвестор и основатель Baring Vostok Майкл Калви потребовал от Госдепартамента, чтобы тот не лез в его уголовное дело и не пытался придать ему политическую окраску.
Обновлено в 05:25
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Убивший себя в центре Москвы мужчина оказался студентом Бауманки
В МГТУ имени Баумана подтвердили факт самоубийства своего студента, тело которого было найдено во дворе дома номер 30 на Большой Полянке.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Подростки избили бездомного в Воронеже
Обновлено в 04:45
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24