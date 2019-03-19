Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на новый срокПрофиль вчера в 10:40
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам в ходе годового собрания, которое состоится 24 мая, переизбрать нынешнего председателя правления финансовой организации Германа Грефа на новый срок.
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Почти как Путин: Греф идет на четвертый срок в Сбербанке
Европейско-Азиатские новости18 марта в 23:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
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Петербуржцы выберут фонтаны для реставрации
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Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны
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Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
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Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
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Происшествия
Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве
Шихалев обвиняется по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Мошенничество». В правительстве Хабаровского края прошли обыски.
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Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Обновлено в 01:05
Интернет
В Instagram появилась новая функция для покупок внутри приложения
Специальная кнопка появилась более чем у 20 брендов. Теперь в приложении Instagram можно оплатить товар, как говорится, не отходя от кассы.
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Младший паркетник Volkswagen T-Cross — первые впечатления
Младший паркетник T-Cross построен на самой компактной модификации платформы MQB – А0.
Обновлено вчера в 21:01
Игры
К выходу готовится бесплатная мобильная версия игры Call of Duty
Компании Activision и Tencent представили бесплатную мобильную версию игры Call of Duty.
Обновлено вчера в 03:57
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Про снижение тарифов на мусор и уборку в дачных поселках: на вопросы горожан отвечает Егор Свалов
Прошло почти три месяца с тех пор, как за уборку мусора в Екатеринбурге начал отвечать региональный оператор — «Спецавтобаза».
Обновлено в 01:02
Общество
В Приморье туристы сделали редкое фото леопарда
Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
При посадке в аэропорту Тегерана загорелся самолет
На борту пассажирского самолета, заходившего на посадку в международный аэропорт "Мехрабад" в Тегеране, во вторник вспыхнул пожар, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Энергетика
Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 10:38
Общество
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов, меняя только места происшествий и имена.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено вчера в 07:44
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено 18 марта в 03:59
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Названы регионы России с наибольшим и наименьшим числом банкоматов
Лидером стал Московский регион (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. банкоматов. На втором месте Санкт-Петербург (10,5 тыс.).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено 18 марта в 05:53
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек
Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15