Экономика

Набсовет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на новый срокПрофиль вчера в 10:40

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам в ходе годового собрания, которое состоится 24 мая, переизбрать нынешнего председателя правления финансовой организации Германа Грефа на новый срок.
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Ректор МФТИ Кудрявцев заменит Владимира Мау в набсовете Сбербанка

Интерфаксвчера в 08:55

Греф согласился остаться на посту главы Сбербанка

РБКвчера в 08:37

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

News.ruвчера в 08:04

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа для переизбрания на пост главы

Коммерсантъвчера в 08:14

Набсовет Сбербанка выдвинул Грефа на четвертый президентский срок

Ведомостивчера в 08:26

Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам переизбрать Грефа

ТАССвчера в 08:23

Почти как Путин: Греф идет на четвертый срок в Сбербанке

Европейско-Азиатские новости18 марта в 23:00
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Политика

Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили

Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Культура

Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»

На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено вчера в 17:13
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником

Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы

Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Здоровье

Минздрав Башкирии упростит запись к врачам

Министерство здравоохранения Башкирии намерено упростить процедуру записи на прием к врачу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

Законопроект о пенсиях выше прожиточного минимума прошел второе чтение

«Единая Россия» ко второму чтению внесла поправку, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.
Обновлено вчера в 05:32
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

Власти доработают процедуру предоставления инвестквот

Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 03:39
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Транспорт

РЖД запустили новые плацкартные вагоны

Пресс-служба ОАО «РЖД» отмечает, что стоимость билета на поезд с новыми вагонами не будет отличаться от стоимости проезда в вагонах старого образца.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Экономика

В Хакасии обсудили стратегию социально-экономического развития

Стратегию социально-экономического развития Хакасии до 2030 года обсудили сегодня на заседании координационного совета.
Обновлено вчера в 08:28
Авто

В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире

Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье

В Северной Македонии родился ребенок весом в 5,7 кг

Как сообщает сайт medpulse.ru, в столице Северной Македонии в Скопье родился ребенок, вес которого составляет 5,7 килограммов.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Обновлено вчера в 20:17
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено 18 марта в 10:30
Спорт

Траньков, Петрова и Тихонов прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию на «Матч ТВ»

Обновлено вчера в 12:16
Общество

Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период

Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:45
Экономика

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Авто

Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Космос

Уволенный сотрудник киностудии «слил» в Сеть полный сюжет последних «Мстителей»

ImLeaking утверждает, что знает полный сюжет кинокомикса, равно как и то, что произойдет с его героями.
Обновлено 18 марта в 12:31
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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