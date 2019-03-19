Экономика
Набсовет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на новый срокПрофиль вчера в 10:40
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам в ходе годового собрания, которое состоится 24 мая, переизбрать нынешнего председателя правления финансовой организации Германа Грефа на новый срок.
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Почти как Путин: Греф идет на четвертый срок в Сбербанке
Европейско-Азиатские новости18 марта в 23:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Политика
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Культура
Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»
На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
В Приморье двух учителей уволили из-за конфликта с восьмиклассником
Второй учитель школы города Артем в Приморье уволен после инцидента с видео, на котором физрук толкнул ученика, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Здоровье
Минздрав Башкирии упростит запись к врачам
Министерство здравоохранения Башкирии намерено упростить процедуру записи на прием к врачу.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Законопроект о пенсиях выше прожиточного минимума прошел второе чтение
«Единая Россия» ко второму чтению внесла поправку, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.
Обновлено вчера в 05:32
Здоровье
Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Власти доработают процедуру предоставления инвестквот
Процедуру выделения инвестквот доработают, чтобы она стала максимально прозрачной, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 03:39
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Транспорт
РЖД запустили новые плацкартные вагоны
Пресс-служба ОАО «РЖД» отмечает, что стоимость билета на поезд с новыми вагонами не будет отличаться от стоимости проезда в вагонах старого образца.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено вчера в 04:05
Экономика
В Хакасии обсудили стратегию социально-экономического развития
Стратегию социально-экономического развития Хакасии до 2030 года обсудили сегодня на заседании координационного совета.
Обновлено вчера в 08:28
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Здоровье
В Северной Македонии родился ребенок весом в 5,7 кг
Как сообщает сайт medpulse.ru, в столице Северной Македонии в Скопье родился ребенок, вес которого составляет 5,7 килограммов.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено 18 марта в 10:30
Спорт
Траньков, Петрова и Тихонов прокомментируют чемпионат мира по фигурному катанию на «Матч ТВ»
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период
Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:45
Экономика
Росстат изменит методологию расчета доходов россиян
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Космос
Уволенный сотрудник киностудии «слил» в Сеть полный сюжет последних «Мстителей»
ImLeaking утверждает, что знает полный сюжет кинокомикса, равно как и то, что произойдет с его героями.
Обновлено 18 марта в 12:31