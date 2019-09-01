Армия и оружие

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Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе.
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Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
РИА Новости06:54

Подробнее о событии

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел

Коммерсантъ08:03

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел с украинской стороны

ТАСС06:26

Видео: наблюдатели ОБСЕ скрываются от обстрела в Коминтерново

РЕН ТВ08:01

ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ и фотографа МИА «Россия сегодня»

RT на русском06:53

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел украинских военных

Говорит Москва06:46

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

РБК07:43

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» попал под обстрел силовиков в ДНР

РИА Новости06:34
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:51, Вашингтон
Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
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Шоу-бизнес

Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

В своем профиле в социальной сети Instagram популярная узбекская и российская исполнительница Наргиз Закирова выложила пост, в котором извинилась перед певицей Валерией и ее супругом, продюсером Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку».
Журналистская правда 05:32
Армия и оружие

Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.
ТАСС 09:45
Политика

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Матч ТВ 04:42
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Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории

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РИА Новости 08:32
Общество

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Российская газета вчера в 22:52
Теннис

Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

РИА Новости вчера в 07:31
Армия и оружие

Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Энергетика

Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Национальная служба новостей вчера в 11:40
Политика

В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Политика

Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
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Общество

Президентское кадетское училище открыли в Кемерово

Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Общество

В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Политика

Лавров заявил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
Политическая Экспертиза 07:54
Происшествия

В Брянской области умер подросток, избитый полицейским

Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Происшествия

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Наука

Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Общество

Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди

Российская газета 09:03
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Газета.Ru 09:13
Футбол

«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию

Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.
Вести.Ru 07:50
Армия и оружие

«Курганец-25» и «Бумеранг» могут стать платформами для новых САУ

Речь идет о более легких боевых машинах, созданных на шасси средних унифицированных платформ "Курганец-25" и "Бумеранг".
Российская газета 09:32
Футбол

Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (1-й тайм)

Газета.Ru 09:06
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество

Власти Москвы ответили на сообщения об отмене линеек в школах

РБК 09:45
Здоровье

Стучать пятками об пол может быть полезно для здоровья

MedikForum.ru вчера в 09:09
Общество

Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно

Газета.Ru 01:25
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
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