Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.

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Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе.

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

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