Армия и оружие
РБКНаблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе.
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с чего всё началось
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.РИА Новости06:54
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Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
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Певица Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
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Журналистская правда 05:32
Армия и оружие
Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.
ТАСС 09:45
Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Общество
Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 22:52
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости вчера в 07:31
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело 06:09
Энергетика
Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Национальная служба новостей вчера в 11:40
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 30 августа в 07:23
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Церемония открытия нового президентского кадетского училища прошла в Кемерово. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 1 сентября.
Известия 03:58
Общество
В РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица.
Газета.Ru вчера в 17:56
Политика
Лавров заявил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
Политическая Экспертиза 07:54
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43
Общество
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
Российская газета 09:03
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП под Красноярском
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Газета.Ru 09:13
Футбол
«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.
Вести.Ru 07:50
Армия и оружие
«Курганец-25» и «Бумеранг» могут стать платформами для новых САУ
Речь идет о более легких боевых машинах, созданных на шасси средних унифицированных платформ "Курганец-25" и "Бумеранг".
Российская газета 09:32
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (1-й тайм)
Газета.Ru 09:06
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Здоровье
Стучать пятками об пол может быть полезно для здоровья
MedikForum.ru вчера в 09:09
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14