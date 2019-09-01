Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) попали под обстрел в селе Коминтерново в Донбассе.

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

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