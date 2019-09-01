Армия и оружие
КоммерсантъНаблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
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Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
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Булыкин — о матче «Спартак» — «Зенит»: футбол был хорошего качества
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Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
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RT на русском 13:56
Армия и оружие
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Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
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Счастливая Королева поздравила Архипа, в том числе и в инстаграме.
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В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
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