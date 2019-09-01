Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъНаблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел

Коммерсантъ08:03

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

РБК07:43

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» попал под обстрел силовиков в ДНР

РИА Новости06:34

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел украинских военных

Говорит Москва06:46

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел с украинской стороны

ТАСС06:26

ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ и фотографа МИА «Россия сегодня»

RT на русском06:53

Видео: наблюдатели ОБСЕ скрываются от обстрела в Коминтерново

РЕН ТВ08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика

Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
Политика

Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.
Взгляд.ру 14:18
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Наука

Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Российская газета 14:13
Политика

СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России

Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Происшествия

В Самаре мраморная плита с фасада Дома культуры убила ребенка

ТАСС 12:40
Шоу-бизнес

Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз

Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби

В рамках 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби. «Лацио» и «Рома» не выявили сильнейшего (1:1).
Sport24.ru 13:56
Армия и оружие

Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам

Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Происшествия

В Брянске умер избитый полицейским подросток

В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Общество

Елизавета II подшутила над американскими туристами

Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.
Газета.Ru 11:56
Футбол

Булыкин — о матче «Спартак» — «Зенит»: футбол был хорошего качества

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Зенитом" (0:1).
Чемпионат 14:18
Политика

Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Политика

Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Политика

В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019

"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Общество

Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов

Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов.
RT на русском 13:56
Армия и оружие

Индийские военные испытали истребитель МиГ-35

Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
News.ru 05:57
Музыка

Тысячи петербуржцев исполнят гимн России на «Газпром Арене»

iReactor 06:23
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, где будет учиться ее сын

Счастливая Королева поздравила Архипа, в том числе и в инстаграме.
Рамблер 04:47
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия

В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына

"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:20
Политика

Дуда рассказал о договоре Гитлера и Сталина «уничтожить Польшу»

Политическая Экспертиза 05:00
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Путешествия

Круизный лайнер Viking Sun отправился в рекордную по продолжительности кругосветку

ТАСС 12:52
Политика

В Польше почтили память жертв Второй мировой войны

МИР 24 10:03
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов

Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов.
Газета.Ru 13:36
Кино

Исполнительница роли Зены рассказала о фирменном крике воительницы

51-летняя актриса Люси Лоулесс, известная российскому зрителю по главной роли в сериале «Зена - королева воинов», рассказала о том, как родился фирменный крик ее культового персонажа.
Телепрограмма 10:37
Армия и оружие

В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану

RT на русском 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное