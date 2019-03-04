Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента УкраиныИзвестия 00:40

Ранее Верховная рада приняла закон, которым предлагалось запретить представителям России принимать участие в выборах на Украине в качестве наблюдателей. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

с чего всё началось

По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию. 28 февраля вступил в силу закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине.

Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины

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