Экономика

Набиуллина заявила о скором завершении очищения банковской системы РФNews.ru 04:39

Процесс очищения российской банковской системы завершится в ближайшее время, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, слабые игроки не способны оказывать значимое влияние на эффективность сектора.
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Биометрия и система быстрых платежей изменят банковский рынок

Экономика сегодня08:03

ЦБ: требования по надбавкам к капиталу нарушали в 2018 году 17 банков при соблюдении нормативов

Банки.ру10:03

154 банка столкнутся с дефицитом капитала при новом кризисе

Саминвестор07:29

«Очищение близится к завершению»: ЦБ РФ подсчитал количество банков с отозванными за год лицензиями

Интересант05:00

ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»

Российская газета04:57

Набиуллина заявила о скором завершении очищения банковской системы РФ

News.ru04:39
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Футбол

Игрок «Краснодара» отправился в аренду в «Енисей»

Футбольный клуб «Енисей» согласовал все условия сделки с «Краснодаром» по аренде Олега Ланина.
Обновлено в 09:21
Политика

Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов

Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Автоспорт

Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren

Обновлено в 06:08
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Авто

АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray

По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Энергетика

Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:30
Футбол

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно, утверждает Le10sport.com.
Обновлено в 02:36
Технологии

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Политика

В Киеве раскрыли детали готовящейся встречи Зеленского и Путина

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

На мэра Ахтубинска завели уголовное дело

Обновлено в 07:04
Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Общество

СК РФ удалил проект статей о врачебных ошибках

В ведомстве уверяют, что законопроект оказался на федеральном портале «из-за технической ошибки».
Обновлено в 01:04
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Авто

Новый Kia Mohave заметили во время испытаний

После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Происшествия

ФСБ разоблачила в Карачаево-Черкесии группу исламистов

В Карачаево-Черкесии силовики разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:02
Политика

Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Футбол

Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного

Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
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