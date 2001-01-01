Экономика
Набиуллина заявила о скором завершении очищения банковской системы РФNews.ru 04:39
Процесс очищения российской банковской системы завершится в ближайшее время, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, слабые игроки не способны оказывать значимое влияние на эффективность сектора.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:34, Вашингтон
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце застала Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы
Жена российского актера Павла Прилучного запечатлела супруга в объятиях Катерины Шпицы.
Обновлено в 09:28
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере
Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин
В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Авто
Porsche отзывает в России более 300 авто
По данным ведомства, в России отзывают 319 Porsche 718 Boxster / 718 Cayman, проданных в период с июля 2016 года по январь 2019 года.
Обновлено в 08:42
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Спорт
Тренер Гараничева смещен с поста главы тренерского совета СБР
«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Массовая авария на КАД спровоцировала пробку у Шафировского
Жестокая авария на внешнем кольце КАД спровоцировала пробку у Шафировского проспекта, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 10:09
Теннис
Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне, победив Шварцмана
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертьфинале турнира ATP500 в Лондоне и квалифицировался в полуфинал соревнований.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную украинскую подводную лодку
Хотя в документах российского министерства и не указывается название украинской субмарины, а лишь её проект — Б-641, но известно, что в России нет лодок этого типа уже очень давно.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Политика
Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге
Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своих внуках
Даниил уже подарил своей маме троих внуков.
Обновлено в 07:11
Театры
Теодор Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета
Дирижер Теодор Курентзис уходит с поста руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает издание «Медуза».
Обновлено в 05:59
Космос
«Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» из-за обнаруженного недочета
Новая дата запуска не называется. 30 мая состоялся первый запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур.
Обновлено в 01:39
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30