Экономика

Набиуллина заявила о скором завершении очищения банковской системы РФNews.ru 04:39

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Процесс очищения российской банковской системы завершится в ближайшее время, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, слабые игроки не способны оказывать значимое влияние на эффективность сектора.
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