Финансы
Набиуллина анонсировала снижение ставок по кредитамРоссийская газета 06:49
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Что касается конкретно ставок по ипотеке, то реально их снижение до 8% в срок, поставленный президентом, - то есть к 2024 году.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика
Госдума обсудит средства сдерживания для авиадебоширов
Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.
Обновлено 27 мая в 17:07
Общество
В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам
Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Политика
Саакашвили намерен вести переговоры с Галустяном
Бывший губернатор Одесской области Грузии Михаил Саакашвили назвал условия, при которых РФ и Украина смогут начать переговоры.
Обновлено в 09:44
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:45
Футбол
Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»
По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50
Происшествия
«Мемориал» признал активиста «Голоса» Романа Удота политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста движения «Голос» Романа Удота политическим заключенным.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Кино
Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Россельхознадзор раскрыл еще одну схему ложного транзита из Белоруссии
Условия меняются из-за того, что ведомство раскрыло еще одну схему ложного транзита через РФ мясной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Здоровье
ВЦИОМ: больше половины россиян следят за своим питанием
По итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что большая часть граждан России старается следить за своим питанием.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Во Владивостоке в жилом доме сносят мансарду с людьми
Из Фрунзенского районного суда пришло постановление: жилую мансарду снести, поскольку ее признали самостроем.
Обновлено в 07:07
Общество
Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей
В ведомстве выразили соболезнования в связи со смертью 11-классницы из Чебоксар, которая умерла во время ЕГЭ по математике, и призвали родителей быть осторожными.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области
О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы
Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40