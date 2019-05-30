Финансы
ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитамТАСС 05:27
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
Американцы представили водородное аэротакси
Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Кино
Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Теннис
Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 07:35
Происшествия
Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье
Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку автомобиля
Обновлено в 07:33
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Королева перепутала декольте Тарзана и Волочковой
Взрыв хохота в студии вызвал момент, когда Королёва предположила, что декольте Анастасии Волочковой могло оказаться частью изображения Тарзана.
Обновлено в 06:09
Общество
Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53
Футбол
ФНЛ назвала лучших тренеров мая
По версии Футбольной национальной лиги лучшим тренером лиги в мае стал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов, чьи подопечные в уходящем месяце сумели на выезде одолеть «Луч», обыграть ставшую третьей «Томь», «Авангард», а также не проиграли в выездной встрече против получившего путёвку в Премьер-Лигу «Сочи».
Обновлено в 05:24
Политика
Россия и Япония договорились о совместных учениях во Владивостоке
Глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Москва и Токио договорились о совместных учениях по спасению на море.
Обновлено в 06:44
Общество
В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды
Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве.
Обновлено в 06:40
Политика
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян
Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Здоровье
Онищенко пояснил данную пожилым россиянам рекомендацию жить впроголодь
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его слова о необходимости жить "чуть-чуть впроголодь" исказили, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 06:53