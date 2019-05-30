Финансы

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитамТАСС 05:27

Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

Коммерсантъ06:43

Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%

Известия06:27

Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке в 8% к 2024 году

ТАСС06:05

Набиуллина считает реальным снизить ставки по ипотеке до 8% к 2024 году

НТВ05:55

Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок

Lenta.ru06:03

Набиуллина заявила о кредитовании экономики

REGNUM05:32

Минфин: задача снизить ставки по ипотеке до 7,9% к 2024 году выполнима

РИА Новостивчера в 03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Гаджеты

Американцы представили водородное аэротакси

Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Кино

Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди

Обновлено вчера в 12:30
Политика

Сергей Карабасов подал в отставку

Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Обновлено в 03:49
Происшествия

Актер Эштон Кутчер выступил в суде по делу о серийном убийце

Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»

Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Теннис

Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:35
Происшествия

Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье

Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку автомобиля

Обновлено в 07:33
Авто

Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Королева перепутала декольте Тарзана и Волочковой

Взрыв хохота в студии вызвал момент, когда Королёва предположила, что декольте Анастасии Волочковой могло оказаться частью изображения Тарзана.
Обновлено в 06:09
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд

В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53
Футбол

ФНЛ назвала лучших тренеров мая

По версии Футбольной национальной лиги лучшим тренером лиги в мае стал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов, чьи подопечные в уходящем месяце сумели на выезде одолеть «Луч», обыграть ставшую третьей «Томь», «Авангард», а также не проиграли в выездной встрече против получившего путёвку в Премьер-Лигу «Сочи».
Обновлено в 05:24
Политика

Россия и Япония договорились о совместных учениях во Владивостоке

Глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая заявил, что Москва и Токио договорились о совместных учениях по спасению на море.
Обновлено в 06:44
Общество

В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве.
Обновлено в 06:40
Политика

Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян

Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Обновлено в 07:12
Здоровье

Онищенко пояснил данную пожилым россиянам рекомендацию жить впроголодь

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его слова о необходимости жить "чуть-чуть впроголодь" исказили, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 06:53
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное