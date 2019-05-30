Финансы
Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%Известия 06:27
Набиуллина отметила, что вся денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение в долгосрочном плане низкой инфляции. Это, по ее словам, основной фактор снижения ипотечных ставок. 19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ставок по ипотеке до 8% возможно уже в 2020 году.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
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СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
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Обновлено в 06:28
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Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
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Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США
Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System, HWS).
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Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств
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Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Интернет
ИТ-компании объединились против властей Британии
В Британии интересы частных компаний вошли в клинч с властями после предложения регулятора в области цифровой безопасности GCHQ предоставить возможность прослушивать секретные чаты в мессенджерах.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
США ответят военной силой в случае нападения Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
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Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
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Просто ночью неизвестные залили в него антифриз.
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Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
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Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
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Обновлено в 13:50
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено в 11:00
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
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«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Здоровье
В США выходили самого маленького в истории новорожденного
Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
Обновлено в 09:38
Общество
В России введут штраф за распространение зарубежных СМИ без разрешения
В России установят административную ответственность за распространение зарубежных газет и журналов без получения разрешения.
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