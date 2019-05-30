Финансы

Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%Известия 06:27

Набиуллина отметила, что вся денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сохранение в долгосрочном плане низкой инфляции. Это, по ее словам, основной фактор снижения ипотечных ставок. 19 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что снижение ставок по ипотеке до 8% возможно уже в 2020 году.
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Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский

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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
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СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
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Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
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Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США

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Наука

Популярность «13 причин почему» снова связали с ростом числа самоубийств

«13 причин почему» (13 Reasons Why) вышел в конце марта 2017 года, сериал рассказывает историю о старшекласснице, которая покончила с собой, оставив знакомым кассеты с описанием причин своего суицида.
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12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

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Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
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Интернет

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В Британии интересы частных компаний вошли в клинч с властями после предложения регулятора в области цифровой безопасности GCHQ предоставить возможность прослушивать секретные чаты в мессенджерах.
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Армия и оружие

США ответят военной силой в случае нападения Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
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Канцлером Австрии впервые назначена женщина

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Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
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ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России

С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
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Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

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Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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