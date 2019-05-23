Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФРБК 03:44

Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

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