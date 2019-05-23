Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФРБК 03:44

Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

Политика Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку. О таком решении она может объявить уже завтра.

Армия и оружие США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400 Вашингтон дает Анкаре последний срок немногим более двух недель, чтобы отказаться от покупки у России ЗРК С-400 "Триум", сообщает телеканал CNBC.

Общество «Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.

Экономика Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).

Авто BMW представила новые версии кроссоверов X5 и X7 Пока фанаты марки ждут выхода нового BMW X5M, баварский автопроизводитель анонсировал лишь более мощные версии кроссоверов X5 и X7.

Футбол «Рома» представила форму с молниями на воротнике Итальянская «Рома» представила свою форму на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах.

Политика Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.

Хоккей Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019 Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени.

Авто Kia показала интерьер нового кроссовера для России Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Общество Среда стала самым теплым днем с начала года В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что среда, 22 мая, стала самым теплым днем с начала этого года.

Происшествия Китаянка отдала за машину 66 мешков с мелочью В мешках оказалось ровно 131 492 юаня (около 1,2 млн рублей).

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Общество Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.

Происшествия Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.

Экономика Чистая прибыль Lenovo более чем утроилась в IV финквартале Чистая прибыль Lenovo Group, крупнейшего в Китае производителя персональных компьютеров, по итогам IV финансового квартала с окончанием в марте выросла более чем втрое и достигла $118 млн по сравнению с $33 млн, полученными годом ранее.

Происшествия Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.