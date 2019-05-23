Экономика

Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФРБК 03:44

Банк России готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».
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Набиуллина заявила о подготовке исков к владельцам убыточных НПФ

РБК03:44

Центробанк готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов

Парламентская газетавчера в 15:11

Набиуллина надеется на внесение закона о санации НПФ в Госдуму

News.ruвчера в 20:05

Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью

РИА Новостивчера в 18:45

«Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом»

Известиявчера в 17:01

Владельцам разорившихся негосударственных пенсионных фондов грозит суд

Ридусвчера в 15:25

ЦБ готовится к судам с менеджерами некоторых НПФ

Коммерсантъ02:34
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Политика

Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку. О таком решении она может объявить уже завтра.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400

Вашингтон дает Анкаре последний срок немногим более двух недель, чтобы отказаться от покупки у России ЗРК С-400 "Триум", сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 02:30
Общество

«Волонтеры Победы» призвали Беглова участвовать в выборах губернатора

Крупнейшая в России добровольческая организация «Волонтеры Победы» призвали врио губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора.
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Экономика

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Авто

BMW представила новые версии кроссоверов X5 и X7

Пока фанаты марки ждут выхода нового BMW X5M, баварский автопроизводитель анонсировал лишь более мощные версии кроссоверов X5 и X7.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Итальянская «Рома» представила свою форму на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах.
Обновлено в 03:35
Общество

В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Обновлено в 04:21
Политика

Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск

Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019

Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени.
Обновлено в 01:47
Культура

В Санкт-Петербурге открывается Международный книжный салон

23 мая в Санкт-Петербурге открывается Международный книжный салон.
Обновлено в 03:21
Футбол

Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020

Обновлено в 04:57
Авто

Kia показала интерьер нового кроссовера для России

Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Общество

Среда стала самым теплым днем с начала года

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что среда, 22 мая, стала самым теплым днем с начала этого года.
Обновлено в 04:34
Транспорт

Ударопрочные стекла установили на 70 станциях столичного метро

Обновлено в 01:29
Происшествия

Китаянка отдала за машину 66 мешков с мелочью

В мешках оказалось ровно 131 492 юаня (около 1,2 млн рублей).
Обновлено в 03:23
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
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Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике

Обновлено в 00:04
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика

Чистая прибыль Lenovo более чем утроилась в IV финквартале

Чистая прибыль Lenovo Group, крупнейшего в Китае производителя персональных компьютеров, по итогам IV финансового квартала с окончанием в марте выросла более чем втрое и достигла $118 млн по сравнению с $33 млн, полученными годом ранее.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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