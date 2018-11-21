Финансы
Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ
Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБВедомости02:54
Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Ведомости02:54
с чего всё началось
ЦБ РФ не исключает возврата к циклу снижения ставок в конце 2019 года, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду. "Для того, чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли это решение по повышению ставки.Интерфакс03:19
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