ЦБ РФ не исключает возврата к циклу снижения ставок в конце 2019 года, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в среду. "Для того, чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли это решение по повышению ставки.

с чего всё началось

Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».

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