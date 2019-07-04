Экономика
Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставокТАСС 07:48
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Такое мнение она высказала журналистам на Международном финансовом конгрессе.
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Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок
Будущее России. Национальные проекты07:48
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Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
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Авто
Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в РФ
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Установка Shenmue III потребует 100 Гбайт свободного места на диске
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Обновлено в 12:41
Авто
«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»
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В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.
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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси
Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.
Обновлено в 07:52
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Путин встретился с папой Римским
Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
Обновлено в 09:53
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В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
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Общество
В России разработали концепт плацкартного вагона без боковых мест
Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
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Общество
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Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу и подготовит предложения по запрету использования учащимися школ телефонов на территории учебных заведений.
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В пример Татьяна Голикова привела Воронежскую область, где, по ее данным, в 2018 году рост смертности от онкологических заболеваний был на уровне 1,2%, а за первые четыре месяца этого года, после критики со стороны федеральных руководителей, составил уже 20%.
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