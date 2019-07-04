Экономика
Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолокИнтерфакс - Россия 03:35
В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.
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с чего всё началось
Российская экономика, которая в I квартале 2019 года выросла только на 0,5%, уперлась в свой структурный потолок, а пытаться добиться ее роста за счет изменений денежно-кредитной политики будет опасно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.Интерфакс03:45
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