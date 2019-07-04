Российская экономика, которая в I квартале 2019 года выросла только на 0,5%, уперлась в свой структурный потолок, а пытаться добиться ее роста за счет изменений денежно-кредитной политики будет опасно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.

Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолок

Происшествия Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем «Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.

Авто В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.

Футбол Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи» "Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Общество Один из самых длинных в России деревянных мостов обрушился в Башкирии В Белорецке частично обрушился самый длинный, по различным данным, в России деревянный мост через городской пруд.

Общество Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий Ранее СМИ сообщили об обновлении перечня запрещенных для женщин профессий.

Кино Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» подозревают в отмывании денег Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" Риза Азиза задержали в столице Малайзии по обвинению в отмывании денег.

Происшествия Кокорин и Мамаев отправлены в колонию Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.

Футбол В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.

Происшествия Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам июня Как сообщает "Автостат", бестселлером в сегменте кроссоверов на российском авторынке в июне остается модель Hyundai Creta.

Происшествия В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.

Экономика Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.