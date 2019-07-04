Экономика

Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолокИнтерфакс - Россия 03:35

В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.
Читать в источнике
с чего всё началось

Набиуллина заявила о достижении «структурного потолка» российской экономикой

Российская экономика, которая в I квартале 2019 года выросла только на 0,5%, уперлась в свой структурный потолок, а пытаться добиться ее роста за счет изменений денежно-кредитной политики будет опасно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Интерфакс03:45

Подробнее о событии

Набиуллина видит, что экономике плохо, но денег не даст

Gazeta.SPb05:26

Путин и Набиуллина по-разному видят причины медленного роста экономики России

LentaChel.ru04:52

Председатель ЦБ предупредила о риске инфляции и «пузырей»

Банки.ру02:47

Набиуллина раскритиковала госкапитализм и потребовала оставить ЦБ в покое

Profinance.ru05:13

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призналась в отсутствии инструментов для развития российской экономики

Urbc.Ru04:43

Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолок

Интерфакс - Россия03:35

Дно оказалось потолком. Набиуллина призвала к реформам в экономике без участия ЦБ

Накануне.Ru05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Происшествия

Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово

Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Политика

В Ватикане началась встреча Путина с папой римским

Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Политика

Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера

Обновлено в 10:30
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата самолета-разведчика США над Крымом

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в среду, 3 июля, над Крымом проводили разведку стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Обновлено в 11:28
Авто

В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition

В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.
Обновлено в 06:06
Футбол

Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

«Аллигатор» против Apache: преимущества Ка-52 перечислили в США

Обновлено в 10:48
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Общество

Один из самых длинных в России деревянных мостов обрушился в Башкирии

В Белорецке частично обрушился самый длинный, по различным данным, в России деревянный мост через городской пруд.
Обновлено в 13:49
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Ранее СМИ сообщили об обновлении перечня запрещенных для женщин профессий.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»

По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Кино

Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» подозревают в отмывании денег

Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" Риза Азиза задержали в столице Малайзии по обвинению в отмывании денег.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Петропавловске-Камчатском автобус въехал в остановку, погиб ребёнок

В Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус въехал в группу людей, ожидающих транспорт на остановке.
Обновлено в 04:49
Футбол

Буффон объяснил свое возвращение в «Ювентус»

Обновлено в 12:21
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Кино

В сериале Netflix о Николае II показали Мавзолей Ленина

Обновлено в 04:14
Футбол

В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»

Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам июня

Как сообщает "Автостат", бестселлером в сегменте кроссоверов на российском авторынке в июне остается модель Hyundai Creta.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Челябинской области казаки и боец MMA избили семью из Азербайджана

В городе Верхний Уфалей (Челябинская область) трое казаков и местный боец MMA задержаны за избиение семьи предпринимателя из Азербайджана.
Обновлено в 09:48
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное