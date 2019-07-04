Экономика

Набиуллина заявила, что экономика РФ уперлась в структурный потолокИнтерфакс - Россия 03:35

В мае рост ВВП РФ замедлился уже до 0,2%. Охлаждение экономики проходит на фоне острой публичной дискуссии между ЦБ и Минэкономразвития, которое утверждает, что одной из ключевых проблем является слишком быстрый рост потребкредитования и отсутствие интереса у банков к финансированию корпоративного сектора, и призывает регулятора вмешаться.
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Набиуллина видит, что экономике плохо, но денег не даст

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Дно оказалось потолком. Набиуллина призвала к реформам в экономике без участия ЦБ

Накануне.Ru05:52

Председатель ЦБ предупредила о риске инфляции и пузырей

Банки.ру02:47
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Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в торговом центре

Сотрудники полиции задержали участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.
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Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

МИД Германии не располагает информацией о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в ФРГ.
Обновлено 01 июля в 10:34
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
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Общество

«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

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Netflix показал мавзолей Ленина в сериале о Российской империи

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Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy

Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
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Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова

На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В центре Москвы дерево убило ребенка

В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
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«Славянский базар в Витебске» станет богаче от зрительских пристрастий

Обновлено в 07:15
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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Шоу-бизнес

После двухлетнего тайного романа дочь Мадонны готовится к свадьбе

Фото: Лурдес Леон и Джонатан Апулия Парочку заметили папарацци, правда, всего пару раз.
Обновлено в 07:19
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
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Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 09:11
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море

Обновлено вчера в 05:59
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Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Обновлено в 05:09
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Политика

Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области

Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16
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В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
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Медики рассказали, чем может быть опасно плавание в бассейне

Стоит отметить, что самой распространенной причиной заражения является проглатывание человеком загрязненной воды в бассейнах во время плавания.
Обновлено вчера в 23:28
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Мосгорсуд признал законным арест экс-главы волгоградского СКР

Мосгорсуд признал законным арест до 10 августа экс-руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта Михаила Музраева.
Обновлено в 06:13
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Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Пять "ни в коем случае" Руководство "Единой России" направило в региональные отделения партии рекомендации (есть в распоряжении РБК), касающиеся проведения избирательных кампаний и рисков на выборах, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
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Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
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Компания Opel представила обновленную Opel Astra

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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