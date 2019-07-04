Экономика
Россия защищена от внешних рисков, заявила НабиуллинаРИА Новости 02:58
Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в 2020 году, прекратить выпуск бумажных паспортов предполагается в 2023 году.
Обновлено в 03:12
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала
Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Дерево парализовало движение на Кутузовском проспекте
Как отмечается, это произошло из-за падения дерева около дома 76 на Кутузовском проспекте.
Обновлено в 04:57
Экономика
Деловая активность России снизилась впервые за последние три года
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Общество
Каждый четвёртый опрошенный челябинец отказался от летнего отпуска
27% опрошенных челябинцев этим летом не пойдут в отпуск.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова
На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Штукатурка упала на воспитанников детсада в Юргамыше
Штукатурка обрушилась на воспитанников детского сада в рабочем поселке Юргамыш Курганской области, сообщает региональный главк СК в четверг, 4 июля.
Обновлено в 04:29
Общество
МЧС: в Иркутской области ожидается подъем воды в трех реках
Обновлено в 03:23
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
Windows 10 научилась показывать уведомления с Android-смартфонов
Американская технологическая корпорация Microsoft выпустила обновленное приложение Your Phone для Windows 10, позволяющее читать уведомления с Android-смартфона на экране компьютера.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа
Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Минтруд разъяснил ситуацию со списком запрещённых для женщин профессий
Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил, что ведомство составило новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.
Обновлено в 04:54
Авто
Продажи автомобилей Lamborghini выросли на 96%
За первое полугодие 2019 года в мире было продано на 96% больше автомобилей итальянской компании Lamborghini по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:27
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
Обновлено в 04:56
Политика
Путин уволил трех генералов силовых структур
Путин уволил ряд генералов силовых ведомств России Кроме того, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.
Обновлено вчера в 13:46
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Путин запланировал переговоры с папой римским
Обновлено 01 июля в 09:26
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28