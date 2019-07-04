Экономика
Набиуллина заявила, что Россия защищена от внешних рисковNewInform 03:32
Россия в большей степени защищена от внешних рисков, а также подготовлена к возможным всплескам волатильности в настоящий момент, заявила глава Центробанка Эльвира Наибуллина в рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе.
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Политика
Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно
Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Экономика
Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии
Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено вчера в 11:24
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей
«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Хелевкой
«Барыс» объявил о переходе в команду нападающего Адама Хелевки.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло
В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
В сети появились скриншоты Android для кнопочных телефонов
На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
В Свердловской области появились лжеприставы
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии
Певица Валерия показала первое фото из путешествия по родине викингов - Исландии.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа
Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Венесуэла предупредила граждан США о невозможности их защитить
Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном в начале 2019 года после того, как США поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом.
Обновлено в 04:12
Политика
Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Технологии
«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом
Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Здоровье
Эксперты рассказали, в чём заключается основная польза шелковицы
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29