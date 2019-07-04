Экономика

Набиуллина заявила, что Россия защищена от внешних рисковNewInform 03:32

Россия в большей степени защищена от внешних рисков, а также подготовлена к возможным всплескам волатильности в настоящий момент, заявила глава Центробанка Эльвира Наибуллина в рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центробанк не заметил рост доходов россиян

Петербургский дневник04:29

Набиуллина заявила, что Россия защищена от рисков извне

iReactor04:05

Набиуллина заверила, что экономика РФ защищена от внешних рисков

ФАН03:26

Набиуллина: «Доходы населения практически не растут»

МР7.ру03:47

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москва03:24

Набиуллина заявила о снижении внешних угроз для экономики России

Экономика сегодня03:13

Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина

РИА Новости02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Политика

Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно

Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Экономика

Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес

Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии

Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В Лондоне подтвердили попытку самоубийства внука Назарбаева

Обновлено в 04:20
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей

«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Хелевкой

«Барыс» объявил о переходе в команду нападающего Адама Хелевки.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Число пострадавших от салюта в Минске резко возросло

В Минске возросло число пострадавших от фейерверка по случаю Дня независимости республики, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:22
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
Гаджеты

В сети появились скриншоты Android для кнопочных телефонов

На ресурсе 9to5Google опубликована подборка скриншотов, полученных в ходе тестирования ранней сборки несенсорного Chrome и Android для кнопочных телефонов.
Обновлено вчера в 10:54
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала первое фото из отпуска в Исландии

Певица Валерия показала первое фото из путешествия по родине викингов - Исландии.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа

Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Венесуэла предупредила граждан США о невозможности их защитить

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном в начале 2019 года после того, как США поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом.
Обновлено в 04:12
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Технологии

«МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом

Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Здоровье

Эксперты рассказали, в чём заключается основная польза шелковицы

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное