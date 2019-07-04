Экономика

Набиуллина заявила, что Россия защищена от внешних рисковNewInform 03:32

Россия в большей степени защищена от внешних рисков, а также подготовлена к возможным всплескам волатильности в настоящий момент, заявила глава Центробанка Эльвира Наибуллина в рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе.
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Набиуллина заверила, что экономика РФ защищена от внешних рисков

ФАН03:26

В Центробанке РФ заявили о защите страны от внешних рисков

Невские Новости04:34

Центробанк не заметил рост доходов россиян

Петербургский дневник04:29

Набиуллина заявила, что Россия защищена от рисков извне

iReactor04:05

ЦБ через рубль снимает угрозы внешних рисков для России

Экономика сегодня06:07

Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина

РИА Новости02:58

Набиуллина рассказала о главных рисках для экономики России

ПолитРоссия02:52
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Экономика

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Обновлено в 05:09
Здоровье

Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой

Обновлено в 10:09
Футбол

Валерий Карпин: «По окончании сезона постоянно был на связи с Еременко»

Главное событие, что вам удалось сохранить Романа Еременко, на которого был интерес других российских клубов.
Обновлено в 14:34
Политика

Россия предоставила временное убежище семье из Германии

Обновлено в 11:14
Авто

АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

Обновлено вчера в 05:12
Происшествия

Трагедия в Баренцевом море: Носитель «Лошарика» попал на фото

Подлодка-носитель атомной глубоководной станции АС-31 попала в кадр после ЧП с гибелью 14 моряков.
Обновлено в 03:08
Политика

«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России

Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Происшествия

После смертельного салюта в Минске задержали россиян

Обновлено в 12:38
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Обновлено в 15:12
Космос

К Земле мчится огромный астероид

Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

Техника прибыла в столицу в рамках подготовки к празднованию Дня независимости.
Обновлено в 04:13
Футбол

Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Обновлено вчера в 11:44
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Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика

Демографический кризис угрожает мировой экономике

Как отмечает РБК, в 2012 г. число бездетных пар во всем мире превысило число семей с детьми.
Обновлено в 14:56
Технологии

В Германии появилась сеть мобильной связи 5G

В двух городах Германии, Берлине и Бонне, стала доступна сеть мобильной связи пятого поколения (5G) сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 12:31
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
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Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019

Обновлено в 14:10
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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