Экономика
Набиуллина заявила, что Россия защищена от внешних рисковNewInform 03:32
Россия в большей степени защищена от внешних рисков, а также подготовлена к возможным всплескам волатильности в настоящий момент, заявила глава Центробанка Эльвира Наибуллина в рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе.
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Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Экономика
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Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо».
Обновлено в 08:09
Политика
Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17
Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
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Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
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Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
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Россия предоставила временное убежище семье из Германии
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Авто
АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей
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Происшествия
Трагедия в Баренцевом море: Носитель «Лошарика» попал на фото
Подлодка-носитель атомной глубоководной станции АС-31 попала в кадр после ЧП с гибелью 14 моряков.
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Политика
«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России
Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
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После смертельного салюта в Минске задержали россиян
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Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд
Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
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Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
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Космос
К Земле мчится огромный астероид
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Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
Техника прибыла в столицу в рамках подготовки к празднованию Дня независимости.
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Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4
На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
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Политика
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
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Как отмечает РБК, в 2012 г. число бездетных пар во всем мире превысило число семей с детьми.
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Технологии
В Германии появилась сеть мобильной связи 5G
В двух городах Германии, Берлине и Бонне, стала доступна сеть мобильной связи пятого поколения (5G) сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 12:31
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«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
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Дзюдоистки Гущина и Таймазова стали призёрами Универсиады-2019
Обновлено в 14:10