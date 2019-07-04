Экономика
Набиуллина заявила, что Россия защищена от внешних рисковNewInform 03:32
Россия в большей степени защищена от внешних рисков, а также подготовлена к возможным всплескам волатильности в настоящий момент, заявила глава Центробанка Эльвира Наибуллина в рамках своего выступления на Международном финансовом конгрессе.
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Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Летчик-испытатель раскрыл новую фигуру пилотажа для вертолета Ми-28Н
Российский летчик-испытатель Владимир Хорев рассказал о новой фигуре пилотажа, которую способен выполнить боевой вертолет Ми-28Н.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Политика
Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине
Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Политика
Официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово
В Косово запрещён въезд всем официальным лицам из Сербии. Такое решение сегодня, 4 июля, приняли власти края.
Обновлено в 06:33
Общество
В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»
В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 06:12
Экономика
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Шоу-бизнес
Краско признался, что дочь отреклась от него и сменила отчество
Актер Иван Краско в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что дочь от первого брака Галина отреклась от него и даже сменила отчество.
Обновлено в 05:40
Футбол
Савичев вернулся в московское «Торпедо»
Как и анонсировал «Матч ТВ», известный в прошлом полузащитник московского «Торпедо» Николай Савичев вернулся в клуб в качестве главы службы, отвечающей за развитие молодых игроков.
Обновлено в 08:00
Общество
Медведев рассказал о переходе на электронные трудовые книжки
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки поможет работодателям сэкономить "сотни миллионов рублей", ТАСС.
Обновлено в 07:51
Футбол
Президент ФК «Ростов» ответил «Чайке» на оскорбление болельщиков клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление после того, как депутат областной думы, президент ФК «Чайка» Андрей Чайка назвал болельщиков ростовского клуба больными, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 07:25
Авто
Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова
На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Общество
Петербургский Европейский университет получил госаккредитацию
Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности.
Обновлено в 05:57
Общество
В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий
Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.
Обновлено в 04:56
Экономика
Деловая активность России снизилась впервые за последние три года
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Военнослужащие народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотник
В районе населённого пункта Сокольники военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, заявил 4 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.
Обновлено в 07:02