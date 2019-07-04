Экономика

Россия защищена от внешних рисков, заявила НабиуллинаРИА Новости 02:58

Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Набиуллина заверила, что экономика РФ защищена от внешних рисков

ФАН03:26

Набиуллина объявила о готовности России к новым всплескам волатильности

Говорит Москва03:24

Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина

РИА Новости02:58

Доходы населения не растут: Набиуллина заявила в Петербурге, что экономике России нужно кардинальное улучшение инвестклимата

Фонтанка.Ру03:08

Набиуллина рассказала о главных рисках для экономики России

ПолитРоссия02:52

НАБИУЛЛИНА: ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭКОНОМИКА НАЧАЛА РАСТИ НУЖНО КАРДИНАЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Financial One02:48

Председатель ЦБ предупредила о риске инфляции и пузырей

Банки.ру02:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Панихида по погибшим морякам-подводникам пройдет сегодня в Кронштадте

Обновлено в 00:40
Здоровье

В Кузнецкую детскую больницу поступило новое оборудование

В Кузнецкой межрайонной детской больнице появился новый автоматический офтальмологический бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

Обновлено в 03:29
Политика

В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников

2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде

ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Космос

SpaceX показала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска впервые опубликовала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.
Обновлено в 02:54
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Наука

Ученые придумали, как спасти машины от износа

Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне

Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.
Обновлено в 03:15
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции

Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Авто

Новый Urus обеспечил Lamborghini рекордные продажи

Новый Urus обеспечил Lamborghini рекордные продажи, так как на его долю в продажах пришлось почти 60% или 2 693 проданных экземпляра.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов

Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Обновлено в 02:09
Экономика

В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов

Обновлено в 01:05
Авто

Новый BMW X6 получил российский ценник

Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

Амнистию Башара Асада не признали в России

Свой срок в пять лет и шесть месяцев общего режима и ограничение свободы в один год Саид Алхазов получил по приговору Шалинского горсуда Чеченской Республики, который в январе 2016 года признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков

В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Театры

Театр «У Никитских ворот» примет участие в фестивале в Авиньоне

Театр «У Никитских ворот» представит спектакль «Папа, мама, я и Сталин» в рамках внеконкурсной программы Авиньонского театрального фестиваля.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Лебедь забил собаку до смерти на глазах у хозяина в Ирландии

Хозяин собаки пытался спасти своего любимца, но тщетно: брошенный в лебедя телефон никак не исправил ситуацию.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное