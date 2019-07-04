Экономика
Россия защищена от внешних рисков, заявила НабиуллинаРИА Новости 02:58
Сегодня РФ в большей степени защищена от внешних рисков и подготовлена к новым возможным всплескам волатильности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
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Политика
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа
На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года.
Обновлено в 03:28
Здоровье
В Кузнецкую детскую больницу поступило новое оборудование
В Кузнецкой межрайонной детской больнице появился новый автоматический офтальмологический бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления.
Обновлено в 02:28
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Права Маслякова на товарный знак КВН обжалованы в суде
ООО «Группа 7» подало иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМиК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
SpaceX показала видео спуска на Землю головного обтекателя Falcon Heavy
Американская компания SpaceX Илона Маска впервые опубликовала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.
Обновлено в 02:54
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Наука
Ученые придумали, как спасти машины от износа
Не секрет, что работа любого оборудования сопровождается случайной вибрацией – опасного явления, приводящего к усиленному износу и разрушению деталей, выходу из строя аппаратуры и автоматики.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавых танков в Вашингтоне
Пентагон не считает ржавчину на бронетехнике большой проблемой, заявили в ведомстве в канун празднования Дня независимости в Вашингтоне.
Обновлено в 03:15
Наука
Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток
Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции
Экс-глава томского МЧС Бегун признан виновным в коррупции Бывший начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей
Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Новый Urus обеспечил Lamborghini рекордные продажи
Новый Urus обеспечил Lamborghini рекордные продажи, так как на его долю в продажах пришлось почти 60% или 2 693 проданных экземпляра.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Обновлено в 02:09
Экономика
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Авто
Новый BMW X6 получил российский ценник
Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Амнистию Башара Асада не признали в России
Свой срок в пять лет и шесть месяцев общего режима и ограничение свободы в один год Саид Алхазов получил по приговору Шалинского горсуда Чеченской Республики, который в январе 2016 года признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц
Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Театры
Театр «У Никитских ворот» примет участие в фестивале в Авиньоне
Театр «У Никитских ворот» представит спектакль «Папа, мама, я и Сталин» в рамках внеконкурсной программы Авиньонского театрального фестиваля.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Лебедь забил собаку до смерти на глазах у хозяина в Ирландии
Хозяин собаки пытался спасти своего любимца, но тщетно: брошенный в лебедя телефон никак не исправил ситуацию.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика
Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК
Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Специалисты экспертного центра «Росконтроль» проверили растворимый гранулированный кофе, который можно встретить на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 02:19