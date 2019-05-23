Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54

Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Банк России выступил против запрета микрофинансирования

ТАССвчера в 04:05

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Коммерсантъвчера в 04:33

В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

RT на русскомвчера в 04:18

Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

Эхо Москвывчера в 12:01

ЦБ против запрета микрофинансирования в РФ

ПРАЙМвчера в 04:00

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомостивчера в 03:56

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Rambler News Serviceвчера в 03:45
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Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Гаджеты

Android 9 Pie для Samsung Galaxy M10, M20 и M30 выйдет 3 июня

Недавно были обновлены бюджетные Galaxy J6, Galaxy J6 +, Galaxy On7 Prime и Galaxy J7 Prime 2. Теперь же южнокорейский гигант объявил дату выхода обновления для смартфонов серии Galaxy M. Samsung выпустит обновление Android 9 Pie для Galaxy M10, M20 и M30 уже 3 июня этого года.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено в 04:23
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Происшествия

После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Интернет

В мире продали 100 млн кнопочных телефонов с KaiOS

Компания KaiOS Technologies, разработчик одноименной операционной системы для кнопочных телефонов, сообщила о том, что тираж аппаратов с данной ОС превысил 100 млн штук.
Обновлено вчера в 17:52
Культура

Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Политика

Песков: возможность встречи в «нормандском формате» прорабатывается

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал идею провести новый саммит в "нормандском формате" при участии ФРГ, Франции и Украины.
Обновлено в 06:42
Происшествия

ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне

Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Общество

Началась выдача ключей от квартир дольщикам Urban Group

Обновлено в 04:45
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Общество

Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов

Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Политика

Нуланд отказали в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели

Обновлено в 04:20
Политика

Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17

Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Политика

Путин вручил государственные награды

В Кремле, президент России Владимир Владимирович Путин вручил государственные награды.
Обновлено вчера в 08:00
Авто

Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout

На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Гаджеты

Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая

Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Путешествия

В Черногории предлагают штрафовать туристов за прогулки в купальниках

Согласно статистике погранслужбы ФСБ, в первом квартале этого года Черногорию посетили 18 тысяч 300 граждан России, почти 13 тысяч из них приезжали с целью туризма.
Обновлено в 05:51
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Обновлено в 06:07
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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