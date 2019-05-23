Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54
Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации
Эхо Москвывчера в 12:01
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Хоккей
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Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
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Недавно были обновлены бюджетные Galaxy J6, Galaxy J6 +, Galaxy On7 Prime и Galaxy J7 Prime 2. Теперь же южнокорейский гигант объявил дату выхода обновления для смартфонов серии Galaxy M. Samsung выпустит обновление Android 9 Pie для Galaxy M10, M20 и M30 уже 3 июня этого года.
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Шоу-бизнес
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В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.
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Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
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Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
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Космос
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Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
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Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
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Интернет
В мире продали 100 млн кнопочных телефонов с KaiOS
Компания KaiOS Technologies, разработчик одноименной операционной системы для кнопочных телефонов, сообщила о том, что тираж аппаратов с данной ОС превысил 100 млн штук.
Обновлено вчера в 17:52
Культура
Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта
Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
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Общество
Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Политика
Песков: возможность встречи в «нормандском формате» прорабатывается
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал идею провести новый саммит в "нормандском формате" при участии ФРГ, Франции и Украины.
Обновлено в 06:42
Происшествия
ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне
Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
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Началась выдача ключей от квартир дольщикам Urban Group
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Умерла историк Наталия Басовская
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Общество
Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов
Поясняется, что банки используют коды, присылаемые в СМС, которые нельзя называть кому-либо, в том числе и сотруднику банка.
Обновлено в 03:32
Политика
Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели
Обновлено в 04:20
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Политика
Путин вручил государственные награды
В Кремле, президент России Владимир Владимирович Путин вручил государственные награды.
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Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
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Гаджеты
Дебют смартфона Xiaomi Redmi K20 запланирован на конец мая
Компания Xiaomi готовит дебют нового смартфона модели Redmi K20, презентацию гаджета запланировали на 28 мая.
Обновлено в 05:21
Путешествия
В Черногории предлагают штрафовать туристов за прогулки в купальниках
Согласно статистике погранслужбы ФСБ, в первом квартале этого года Черногорию посетили 18 тысяч 300 граждан России, почти 13 тысяч из них приезжали с целью туризма.
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Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
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Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
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