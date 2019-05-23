Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54

Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Запрет МФО — не избавление от проблемы, а «усугубление ситуации»

REGNUM01:57

Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

Эхо Москвывчера в 12:01

ЦБ против запрета микрофинансирования в РФ

ПРАЙМвчера в 04:00

В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

RT на русскомвчера в 04:18

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

ТАССвчера в 04:05

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Коммерсантъвчера в 04:33

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомостивчера в 03:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено вчера в 11:58
Политика

Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 23:11
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Hyundai Solaris оказался самым распространённым автомобилем в Москве

Кроме вышеупомянутых моделей в число десяти самых распространённых автомобилей в Москве попали отечественные «семёрка» (56,3 тыс. шт.) и «шестёрка» (54,5 тыс. шт.) марки LADA, которые заняли шестое и седьмое места соответственно.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей

Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Политика

Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Интернет

Сотрудники Snapchat злоупотребляли доступом к данным, чтобы шпионить за пользователями

Некоторым сотрудникам Snapchat предоставлен доступ к внутренним инструментам, позволяющим получать доступ к данным пользователей приложения, и, как сообщает Motherboard, в прошлом они злоупотребляли этими инструментами, чтобы шпионить за пользователями.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

Почти треть россиян считает себя бедными

Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских официально поженились

Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

Обновлено вчера в 13:03
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

В Пермском крае загорелся газопровод

Обновлено в 00:59
Политика

Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией

Обновлено вчера в 17:51
Общество

Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства

Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Политика

Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 00:42
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 14:28
Политика

Медведчуку отказали в праве говорить с Москвой от имени Киева

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что пророссийский оппозиционер Виктор Медведчук не будет вести официальный диалог с Москвой от имени Киева.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Россияне могут потерять сбережения из-за банковских СМС

Финансовые эксперты предупреждают россиян о ненадежности предоставления кода из СМС при взаимодействии с банками.
Обновлено в 02:30
Космос

Ученые раскрыли тайну прародины Солнечной системы и комет

По последним расчетам, в Солнечной системе был еще один ледяной гигант вроде Нептуна, и не исключено, что он по-прежнему вращается вокруг Солнца.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Роскосмос нашёл мирное применение «Сатане»

Баллистическая ракета Р-36 «Сатана» после конверсии начнёт эксплуатироваться для выведения грузов на орбиту Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 12:19
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Космос

Россия высадит космонавтов на Луну

Обновлено вчера в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное