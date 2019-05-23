Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54
Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации
Эхо Москвывчера в 12:01
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Зеленский отказался рассмотреть петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не будет рассматривать петицию о собственной отставке, передает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 23:11
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Hyundai Solaris оказался самым распространённым автомобилем в Москве
Кроме вышеупомянутых моделей в число десяти самых распространённых автомобилей в Москве попали отечественные «семёрка» (56,3 тыс. шт.) и «шестёрка» (54,5 тыс. шт.) марки LADA, которые заняли шестое и седьмое места соответственно.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Неизвестный украл из павильона в столичном ТЦ 4 млн рублей
Было установлено, что неизвестный украл из павильона сейф, в котором находились 3,7 миллиона рублей, 450 евро и 4,2 тысячи долларов.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено вчера в 09:46
Интернет
Сотрудники Snapchat злоупотребляли доступом к данным, чтобы шпионить за пользователями
Некоторым сотрудникам Snapchat предоставлен доступ к внутренним инструментам, позволяющим получать доступ к данным пользователей приложения, и, как сообщает Motherboard, в прошлом они злоупотребляли этими инструментами, чтобы шпионить за пользователями.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Почти треть россиян считает себя бедными
Оказалось, что 29,9% россиян считают себя бедными.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии
Обновлено вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Здоровье
Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Пермском крае загорелся газопровод
Обновлено в 00:59
Политика
Тимошенко выступила против референдума о диалоге с Россией
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Глава минздрава Хакасии получил выговор за плохую работу ведомства
Прокуратура Хакасии при проверке работы министерства здравоохранения республики нашла многочисленные нарушения, министр получил выговор, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обновлено в 01:12
Политика
Матиос сравнил военных прокуроров Украины с евнухами
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подготовил отчёт о работе своего ведомства с помощью отрывка из последней серии «Игры престолов».
Обновлено в 00:42
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Врачи рассказали о гибели пациентки онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Медведчуку отказали в праве говорить с Москвой от имени Киева
Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что пророссийский оппозиционер Виктор Медведчук не будет вести официальный диалог с Москвой от имени Киева.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Россияне могут потерять сбережения из-за банковских СМС
Финансовые эксперты предупреждают россиян о ненадежности предоставления кода из СМС при взаимодействии с банками.
Обновлено в 02:30
Космос
Ученые раскрыли тайну прародины Солнечной системы и комет
По последним расчетам, в Солнечной системе был еще один ледяной гигант вроде Нептуна, и не исключено, что он по-прежнему вращается вокруг Солнца.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Роскосмос нашёл мирное применение «Сатане»
Баллистическая ракета Р-36 «Сатана» после конверсии начнёт эксплуатироваться для выведения грузов на орбиту Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено вчера в 12:19
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Космос
Россия высадит космонавтов на Луну
Обновлено вчера в 16:27