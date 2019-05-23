Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54

Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

ТАССвчера в 04:05

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Коммерсантъвчера в 04:33

В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

RT на русскомвчера в 04:18

Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

Эхо Москвывчера в 12:01

ЦБ против запрета микрофинансирования в РФ

ПРАЙМвчера в 04:00

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомостивчера в 03:56

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Rambler News Serviceвчера в 03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-флешмоба выпускников

Обновлено в 04:50
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

В администрации Зеленского выступили за переговоры с Россией

На следующий день глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 03:21
Политика

В Нидерландах прошли выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Мединский осудил запрет песни «Тёмная ночь» в Польше

Глава Минкульта России Владимир Мединский прокомментировал инцидент с запретом руководством музея Второй мировой войны в Гданьске исполнения песни «Тёмная ночь».
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилась должность главного сержанта

Обновлено в 03:25
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия

На Петроградке девушка угрожала бармену пистолетом

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленницу.
Обновлено в 05:04
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Общество

За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
Обновлено в 03:29
Хоккей

IIHF утвердил проведение ЧМ 2023 года в Санкт-Петербурге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил, что чемпионат мира 2023 года будет проведён в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Неизвестный напал на полицейского в Тульской области

Полицейские ведут розыск неизвестного, напавшего на сотрудника полиции в Тульской области.
Обновлено в 04:41
Экономика

МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году на 1,4%

В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году.
Обновлено в 04:00
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Кино

Джордж Мартин назвал дату выхода новой книги по «Игре престолов»

Обновлено в 05:03
Гаджеты

Первым смартфоном с камерой на 64 Мп станет Samsung Galaxy A70S

Впервые в истории технологий появится телефон 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Транспорт

Алексей Текслер публично уволил начальника управления дорог Челябинска

Как сообщал ранее «Вечерний Челябинск», сегодня, 24 мая, Алексей Текслер проверил, как ведутся дорожные работы на участке трассы Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Культура

Ведьма Ларина обвинила шоу «Актеры против экстрасенсов» в обмане

Обновлено в 03:50
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Авто

Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

Обновлено в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное