Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54
Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации
Эхо Москвывчера в 12:01
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