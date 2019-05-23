Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54

Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в России

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