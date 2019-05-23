Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрозаймов в РоссииНТВ вчера в 04:54

Центробанк РФ выступает против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести тому, что люди пойдут за деньгами к нелегальным кредиторам. Предложения запретить микрофинансовые организанции прокомментировала сегодня в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

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Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

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В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

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ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Rambler News Serviceвчера в 03:45
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Финансы

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В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

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Российских производителей обяжут применять только йодированную соль

По данным Минздрава сегодня йодированную соль употребляют менее 30% россиян.
Обновлено в 00:36
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Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей

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Обновлено в 00:12
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Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
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Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Происшествия

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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
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Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка

Украинский предприниматель Игорь Коломойский намерен вновь стать совладельцем Приватбанка или вернуть часть вложенных денег.
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Исследование изучает потенциальный риск роя тавридных метеоров

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Обновлено вчера в 10:33
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

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Одна из положительных проб была отобрана на юго-восточной части Сахалина, где располагаются рыбоводные предприятия.
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Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты

О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено вчера в 15:51
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США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ

Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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