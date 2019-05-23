Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансовых организацийМосковский Комсомолец вчера в 13:21
Банк России намерен усилить работу по направлению микрофинансирования. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, в обществе часто обсуждают запрет микрофинансирования.
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с чего всё началось
Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.ТАССвчера в 04:05
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Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации
Эхо Москвывчера в 12:01
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Общество
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Общество
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IIHF официально подтвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге
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Влияние питания на развитие рака становится все более существенным
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Обновлено в 08:27
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского
План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Росгвардия может перейти на пистолеты Лебедева
Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
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Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Общество
Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него
Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Экономика
Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы
Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Общество
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК
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Авто
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Обновлено вчера в 10:12
Политика
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена
Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин пожелал патриарху Кириллу побольше отдыхать
Президент РФ Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график и побольше отдыхать.
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Шоу-бизнес
Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги
В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
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Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке
С субботы, 25-го мая, крупнейшая финансовая организация РФ Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление руководителя кредитной компании Германа Грефа.
Обновлено в 04:48
Общество
В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров
Обновлено вчера в 13:05