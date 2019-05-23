Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансовых организацийМосковский Комсомолец вчера в 13:21

Банк России намерен усилить работу по направлению микрофинансирования. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, в обществе часто обсуждают запрет микрофинансирования.
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с чего всё началось

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ТАССвчера в 04:05

Подробнее о событии

Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

Эхо Москвывчера в 12:01

Выступление Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Основные тезисы

Коммерсантъвчера в 05:40

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Rambler News Serviceвчера в 03:45

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

ТАССвчера в 04:05

ЦБ против запрета микрофинансирования в РФ

ПРАЙМвчера в 04:00

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомостивчера в 03:56

В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

RT на русскомвчера в 04:18
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Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Обновлено в 05:58
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Футбол

«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", информирует Independent.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

У границ Калининградской области заметили самолет ВМС Германии

Обновлено в 07:43
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Хоккей

IIHF официально подтвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

В Братиславе состоялся конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), на котором подтвердилось проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В мечети в Кабуле прогремел взрыв

По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Российские военные передали народу САР гумпомощь в Хаме и Дейр-эз-Зоре

Обновлено в 08:27
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского

План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Росгвардия может перейти на пистолеты Лебедева

Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Театры

Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин

Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.
Обновлено вчера в 03:59
Общество

Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Политика

Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов

Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.
Обновлено в 08:17
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Политика

В Кремле отреагировали на отставку Мэй

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена

Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.
Обновлено в 07:48
Политика

Путин пожелал патриарху Кириллу побольше отдыхать

Президент РФ Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график и побольше отдыхать.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги

В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.
Обновлено в 07:56
Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставки по ипотеке

С субботы, 25-го мая, крупнейшая финансовая организация РФ Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3—0,6 п. п. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление руководителя кредитной компании Германа Грефа.
Обновлено в 04:48
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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