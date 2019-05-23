Набиуллина выступила против запрета микрофинансовых организацийМосковский Комсомолец вчера в 13:21

Банк России выступает против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти за займами к нелегальным кредиторам. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Банк России намерен усилить работу по направлению микрофинансирования. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, в обществе часто обсуждают запрет микрофинансирования.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Футбол «Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", информирует Independent.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Хоккей IIHF официально подтвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге В Братиславе состоялся конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), на котором подтвердилось проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.

Происшествия В мечети в Кабуле прогремел взрыв По меньшей мере один человек погиб, еще 16 получили ранения в результате взрыва в мечети в Кабуле.

Политика Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.

Футбол Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко по Нацсовету по телерадиовещанию Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Происшествия В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.

Происшествия В Туле ввели план «Перехват» после нападения на полицейского План «Перехват» введен в Тульской области для розыска напавших на полицейского, сообщил РБК начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Армия и оружие Росгвардия может перейти на пистолеты Лебедева Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.

Происшествия Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Театры Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин Как стало известно, основатель, директор и худрук первого в России Концептуального театра скончался в больнице 22 мая.

Общество Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.

Экономика Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.

Политика Партия Порошенко сменит название 21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.

Общество Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.

Политика Украинцы заплатят за роспуск Рады 400 миллионов долларов Роспуск Верховной Рады обойдется украинским налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов.

Политика В Кремле отреагировали на отставку Мэй Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал объявление британского премьера Терезы Мэй о своей отставке.

Армия и оружие Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

Политика Путин пожелал патриарху Кириллу побольше отдыхать Президент РФ Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график и побольше отдыхать.

Шоу-бизнес Квартиру Фриске стоимостью 30 млн рублей продадут за долги В "Русфонде" высказывают надежду, что за год квартиру продадут. По оценкам специалистов, такие квартиры стоят около 30 млн руб.