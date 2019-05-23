Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в РоссииВедомости 03:56

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.
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Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

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RT на русском04:18

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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