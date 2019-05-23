Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в РоссииВедомости 03:56
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:49
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат отозвал ранее опубликованные данные о росте промышленного производства в России в январе - апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:33
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Политика
В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны
В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась топлес в джинсах от Виктории Бони
В соцсети Седокова на днях опубликовала новое фото, на котором запечатлена топлес.
Обновлено в 12:25
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Экономика
Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики
В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе коллегии его министерства 23 мая, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:13
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Пензенского экс-министра заподозрили в изнасиловании
Экс-министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова задержали по подозрению в изнасиловании.
Обновлено в 10:50
Политика
Второй иск против роспуска Рады поступил в Верховный суд Украины
Второй за сутки иск против указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады поступил в Верховный суд.
Обновлено в 12:12
Политика
Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского
Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:43
Политика
Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Передавая первой жене финансовую помощь, которая предназначалась их общим детям, Иосиф Пригожин не подозревал, что на протяжении многих лет он содержал ее любовников.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Идеальный сырок экспертам найти не удалось. В продукции всех торговых марок встречаются разного рода нарушения и недостатки.
Обновлено в 12:17
Политика
Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Сколько стоило платье Насти на свадьбе с Потапом, выяснили СМИ
Неизвестно, какую именно модель платья редпочла Каменских, однако сообщается, что это платье-трансформер, а стоят свадебные наряды этой марки от $5 тыс. Ранее украинские артисты Алексей Потапенко (Потап) и Анастасия Каменских, выступавшие в дуэте "Потап и Настя" около 13 лет, объявили о своей свадьбе.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Политика
Зять российского миллиардера может стать президентом Уругвая
Зять российского миллиардера может стать президентом Уругвая Муж старшей дочери Дмитрия Рыболовлева захотел возглавить страну.
Обновлено в 11:48
Энергетика
Чистая российская нефть поступила по трубопроводу «Дружба» в Словакию
Словакия начала получать чистую российскую нефть по трубопроводу «Дружба» сообщает Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Спорт
Бенедетти выиграл 12-я этап «Джиро д’Италия»
Победителем 12-го этапа веломногодневки "Джиро д'Италия" стал итальянец Чезаре Бенедетти, выступающий за команду Bora–ansgrohe.
Обновлено в 12:24