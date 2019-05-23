Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в РоссииВедомости 03:56

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

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