Экономика

Банк России выступил против запрета микрофинансированияТАСС 04:05

По словам Набиуллиной, регулятор планирует усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами.
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Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Коммерсантъ04:33

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Rambler News Service03:45

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

ТАСС04:05

Банк России против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти к нелегальным кредиторам

Эхо Москвы04:03

ЦБ против запрета микрофинансирования в РФ

ПРАЙМ04:00

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомости03:56

В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

RT на русском04:18
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

«Вертолеты России» создадут 100 вертолетов Ми-28НМ для ВКС

Российскими предприятиями ОПК стартовало производство партии в 100 вертолетов, которые планируют предоставить ВКС до 2027 года.
Обновлено в 08:31
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Хоккей

ЧМ-2019. Сборная России прибыла на матч с США

Хоккеисты сборной России прибыли на арену, где состоится матч 1/4 финала чемпионата мира с командой США.
Обновлено в 08:43
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео

Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Экономика

На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России

До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера

Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Amazon начал разработку устройства по распознаванию эмоций

Компания Amazon приступила к разработке портативного устройства с голосовым управлением, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:11
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Технологии

«Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов»

«Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.
Обновлено в 06:59
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Кино

Ди Каприо представил фильм о климатических изменениях

Обновлено в 09:26
Происшествия

В Дагестане арестовали владельца криптовалютных майнинговых ферм

После чего мужчина незаконно подключился к электросетям и организовал майнинговые фермы для получения криптовалют.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Футбол

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.
Обновлено в 02:25
Общество

Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных

Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Украина провела очередные испытания ракет «Ольха»

Украина провела новые испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" в Одесской области.
Обновлено в 09:15
Кино

Вышел первый трейлер нового «Терминатора: Темные Судьбы»

Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Обновлено в 07:34
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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