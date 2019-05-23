Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в РоссииВедомости 03:56
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.
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Шоу-бизнес
Дети Пригожина остались без жилья из-за любовника матери
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Филарет отказался выполнять ряд положений томоса об автокефалии
Почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что не станет выполнять три положения томоса об автокефалии, полученного от Константинопольского патриархата, передаёт 23 мая издание «Новое время».
Обновлено в 10:59
Баскетбол
Кубок Нейсмита отправился в турне по всем континентам мира
ФИБА и организационный комитет чемпионата мира-2019 в четверг отметили 100 дней до начала турнира и объявили о начале мирового турне Кубка Нейсмита.
Обновлено в 11:15
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Футбол
Жулио Баптиста объявил о завершении игровой карьеры
Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала» и сборной Бразилии Жулио Баптиста сообщил, что заканчивает карьеру футболиста.
Обновлено в 11:41
Авто
Обновлённый Skoda Superb представлен официально
Компания Skoda представила обновлённое семейство флагманской модели Superb.
Обновлено в 09:30
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
Обновлено в 07:24
Происшествия
Сбой в движении поездов произошел на «серой» ветке метро Москвы
В столичной подземке произошел сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии, интервалы движения поездов увеличены, сообщается в Twitter-аккаунте московского метро.
Обновлено в 13:47
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Кино
Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу
Обновлено в 11:22
Кино
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо покорили Канны
Картину «Однажды в Голливуде», которая рассказывает об одном из самых громких преступлений Америки 70-х годов, представили Марго Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.
Обновлено вчера в 11:09
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Хоккей
Хьюз: у России звёзды НХЛ во всех звеньях, они сразу понеслись в атаку
Нападающий сборной США Джек Хьюз поделился впечатлениями от поражения в четвертьфинале ЧМ-2019 в игре с Россией (3:4).
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:49
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Хоккей
Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Ростовские таможенники пресекли вывоз более $145 тыс. на Украину
В личных вещах сестры были обнаружены $100 тыс. и около 850 тыс. рублей, которые предназначались для приобретения недвижимости на территории Украины.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Китае казнят больного шизофренией, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая (Китай) приговорил к смертной казни мужчину, в июне прошлого года зарезавшего двух школьников для того, чтобы "отомстить обществу".
Обновлено в 00:03
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Экономика
Орешкин призвал стимулировать качественную трудовую миграцию
Снижение численности населения в трудоспособном возрасте в России является серьезным фактором, сдерживающим экономическую активность, необходимы меры по снижению безработицы и стимулированию качественной трудовой миграции, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55