Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в РоссииВедомости 03:56

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.
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Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Коммерсантъ04:33

В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

RT на русском04:18

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомости03:56

Банк России против запрета микрофинансирования, так как люди могут пойти к нелегальным кредиторам

Эхо Москвы04:03

ЦБ против запрета микрофинансирования в РФ

ПРАЙМ04:00

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

ТАСС04:05

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Rambler News Service03:45
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Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
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Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских.
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Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ

Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
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Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок

Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
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«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
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Политика

Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в «Транснефти»

Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Обновлено в 10:26
Кино

Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра»

В ролике звучит песня Антохи MC «Это лето», под которую танцуют Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры.
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В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Правительственную улицу Лондона закрыли из-за подозрительного предмета

Правительственная улица Лондона Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 07:48
Политика

МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
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Диетолог Марина Копытько поделилась советами об употреблении воды

По мнению диетолога Марины Копытько, чьи советы опубликованы прессой, до еды и во время еды воду употреблять можно – в количестве не более одного стакана.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Экономика

Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американского радара в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской РЛС в норвежском Варде, которая может стать частью системы ПРО США, заявили в российском МИД.
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Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
Обновлено в 06:20
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В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
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Американская компания «отобрала» у СССР победу во Второй мировой войне

Обновлено в 02:03
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Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
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Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
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Юноша пытался продать двух школьниц в бордель

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Обновлено вчера в 15:27
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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