Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в РоссииВедомости 03:56

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эльвира Набиуллина предложила жёстче регулировать микрофинансовые организации

Эхо Москвы12:01

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Ведомости03:56

В ЦБ выступили против запрета микрофинансирования в России

RT на русском04:18

Банк России выступил против запрета микрофинансирования

ТАСС04:05

ЦБ против запрета микрофинансирования в РФ

ПРАЙМ04:00

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Коммерсантъ04:33

ЦБ выступил против запрета микрофинансовых организаций

Rambler News Service03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено вчера в 19:23
Хоккей

Канада отскочила за 0,4 секунды до сирены. И выиграла в овертайме

Обновлено в 14:40
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса

Обновлено в 04:57
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено 21 мая в 00:30
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Хоккей

Кейн: «Сборная США могла выиграть у России в четвертьфинале ЧМ-2019»

Нападающий сборной США Патрик Кейн прокомментировал поражение от России со счетом 3:4 в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.
Обновлено в 13:07
Космос

Рогозин рассказал о своей идее отправить «Новичок» на Марс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что хотел назвать посадочную платформу совместной российско-европейской миссии по исследованию Марса «Новичком».
Обновлено в 13:30
Происшествия

Суд продлил арест экс-министру Абызову

Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
Обновлено в 09:56
Экономика

Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы

"Арсенал" и "Челси" не смогли реализовать все билеты на финал Лиги Европы.
Обновлено в 07:12
Политика

Лукашевич ждет от Зеленского конкретных шагов по «режиму тишины» в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Следом за домом Жанны Фриске на торги выставляют ее квартиру

Кроме загородного дома, у Жанны была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Об этой квартире есть много информации в Интернете.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Небензя выступил против ударных беспилотников

Москва обеспокоилась тем, что практика использования ударных БПЛА во время конфликтов расширяется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 13:58
Гаджеты

Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Кино

Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей

Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Два поезда с людьми застряли в московском метро

В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Здоровье

Названы самые распространенные причины рака

Обновлено в 08:30
Хоккей

Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Авто

Универсал Skoda Superb Scout стал альтернативой паркетникам

Приподнятый универсал Superb Scout получил пакет Rough Road, который и означает наращивание клиренса, а ещё дополнительную защиту шасси и двигателя.
Обновлено в 15:02
Политика

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное