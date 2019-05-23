Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в РоссииВедомости 03:56
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции. Ее речь транслировалась на сайте Госдумы.
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Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
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Задержан водитель попавшего в ДТП в Италии автобуса
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Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Наука
Создан самый громкий звук под водой
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Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
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Кейн: «Сборная США могла выиграть у России в четвертьфинале ЧМ-2019»
Нападающий сборной США Патрик Кейн прокомментировал поражение от России со счетом 3:4 в четвертьфинале чемпионата мира — 2019.
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Нашли наркотики и квартиру в Лондоне Басманный суд Москвы продлил до 25 июля арест бывшему министру по делам "открытого правительства" Михаилу Абызову, которому вменяется создание преступного сообщества (ОПС) и мошенничество на сумму 4 млрд руб. Такое решение приняла судья Евгения Николаева, передает корреспондент РБК.
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Шоу-бизнес
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери.
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Самый богатый депутат Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Самый богатый депутат Сургута, бизнесмен Евгений Барсов (ЛДПР) задекларировал за прошлый год 29 квартир и 10 спортивных самолетов, следует из данных, опубликованных на сайте местной думы.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут часть билетов на финал Лиги Европы
"Арсенал" и "Челси" не смогли реализовать все билеты на финал Лиги Европы.
Обновлено в 07:12
Политика
Лукашевич ждет от Зеленского конкретных шагов по «режиму тишины» в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Следом за домом Жанны Фриске на торги выставляют ее квартиру
Кроме загородного дома, у Жанны была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Об этой квартире есть много информации в Интернете.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Небензя выступил против ударных беспилотников
Москва обеспокоилась тем, что практика использования ударных БПЛА во время конфликтов расширяется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 13:58
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Кино
Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука
В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей
Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Два поезда с людьми застряли в московском метро
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Здоровье
Названы самые распространенные причины рака
Обновлено в 08:30
Хоккей
Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Почему священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал на одного из монахов обители с ножом.
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Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Универсал Skoda Superb Scout стал альтернативой паркетникам
Приподнятый универсал Superb Scout получил пакет Rough Road, который и означает наращивание клиренса, а ещё дополнительную защиту шасси и двигателя.
Обновлено в 15:02
Политика
Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня
Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Обновлено в 11:30