Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансированияПолит.ру 05:05
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что запрещать микрофинансирование нельзя, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В московском метро на севере серой ветки остановилось движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена остановлено движение от станции «Савёловская» до «Алтуфьево».
Обновлено в 14:19
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Общество
Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО
Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено в 22:08
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Два человека погибли от взрыва бака с водородом в Южной Корее
Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва бака с водородом в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап».
Обновлено в 22:56
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Происшествия
Спасение мужчины на карнизе от пожара попало на видео
Драматический момент спасения человека на карнизе дома во время пожара сняли на видео очевидцы в Риме.
Обновлено в 19:58
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Шведы массово избавляются от телефонов Huawei
Жители Швеции массово пытаются избавиться от смартфонов китайской марки Huawei после новости о том, что корпорация Google сворачивает сотрудничество с азиатским партнёром.
Обновлено в 09:23
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды
Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Общество
В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек
Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 23:16
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии
Один погиб и шестеро человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия трех автомашин на федеральной трассе "Р-217" в Баксанском районе.
Обновлено в 21:35
Общество
Названа средняя цена на выпускные платья для девушек
В январе наряд можно было приобрести в среднем за 4,32 тысячи рублей. В апреле цена снизилась на 14 процентов.
Обновлено в 22:30
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube
Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Россия обещает ответить на размещение американской РЛС в Норвегии
Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено в 18:23
Космос
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта
Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено в 12:10