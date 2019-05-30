Финансы

Набиуллина верит в снижение ставки по ипотеке до 8%9111.ru 07:43

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о реальности снижения ипотечной ставки к 2024 году до 8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее выступление в Госдуме. Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика ЦБ в настоящее время направлена на сохранение низкой инфляции.
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Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок

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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:18, Ашберн
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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