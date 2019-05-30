Набиуллина верит в снижение ставки по ипотеке до 8%9111.ru 07:43

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о реальности снижения ипотечной ставки к 2024 году до 8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее выступление в Госдуме. Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика ЦБ в настоящее время направлена на сохранение низкой инфляции.

Набиуллина верит в снижение ставки по ипотеке до 8%

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