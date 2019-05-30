Финансы

Набиуллина верит в снижение ставки по ипотеке до 8%9111.ru 07:43

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о реальности снижения ипотечной ставки к 2024 году до 8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее выступление в Госдуме. Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика ЦБ в настоящее время направлена на сохранение низкой инфляции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доступные деньги

Российская газета15:37

Политика правительства РФ невменяема, бездумна и разрушительна – Жуковский

REGNUM10:32

Набиуллина считает реальным достижение ставок по ипотеке в 8% к 2024 году

ТАСС06:05

Набиуллина заявила о реальности снижения ставок по ипотеке до 8%

Известия06:27

Набиуллина назвала реальный срок снижения ипотечных ставок

Lenta.ru06:03

В ЦБ ожидают уменьшения ставок по кредитам

Life.ru05:31

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

Коммерсантъ06:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено в 15:03
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:51
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Спорт

Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:57
Технологии

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Политика

Захарова сравнила заявления Вашингтона по Ирану с кислотным дождем

Ранее в четверг, 30 мая, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук пообещал в случае нападения Ирана ответить военной силой.
Обновлено в 14:14
Технологии

В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Наука

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову

Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Футбол

Украина сыграла вничью с Нигерией, сборная США одолела Катар

В параллельной встрече сборная США обыграла Катар со счетом 1:0. По итогам трех туров в группе D сборная Украины обеспечила себе выход в стадию плей-офф турнира с первого места.
Обновлено в 16:24
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Технологии

Высокие технологии распределят между бизнесом

Правительство РФ предложило крупнейшим российским компаниям подписать соглашения о намерениях, которые позволят им стать ведущими участниками мероприятий по развитию в стране высокотехнологичных отраслей, сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию технологий в области искусственного интеллекта в четверг.
Обновлено в 10:36
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Спорт

Овечкин, Нурмагомедов и Хачанов номинированы на «Спортсмена года»

Обновлено в 16:40
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Задержан капитан судна, с которым столкнулся катер на Дунае

Обновлено в 16:43
Культура

Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Обновлено в 10:53
Здоровье

Innomed 2019: Пензенской свинке провели уникальную операцию

Обновлено в 07:10
Общество

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Хоккей

НХЛ. «Торонто» может обменять Зайцева

В прошлом сезоне Зайцев набрал 14 (3+11) очков при полезности «+2» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 16:05
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Музыка

Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США

Обновлено в 12:18
Политика

Россиянка возглавит офис ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщается на сайте офиса Генерального секретаря ООН в четверг, 30 мая.
Обновлено в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное