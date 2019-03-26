Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики РоссииИзвестия вчера в 13:35
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
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Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикLenta.ru вчера в 09:15
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