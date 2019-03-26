Финансы
Набиуллина указала на слабое место российской экономикиБИЗНЕС Online вчера в 07:58
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала о слабом месте российской экономики. По словам главы Банка России, недостатком является отсутствие длинных денег. Слова Набиуллиной приводит banki.ru.
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Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикLenta.ru вчера в 09:15
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