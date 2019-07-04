Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаянияРБК 04:05
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»
Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам в составе казанского "Рубина".
Обновлено в 06:04
Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
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Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
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Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал умилительное фото дочери в честь ее 3-летия
Сергей поделился умилительным фото подросшей Маши и признался, что не успевает насладиться моментами взросления своего чада, так как время летит слишком быстро.
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Экономика
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Правительство РФ рассматривает три законопроекта, направленных на переход от бумажных трудовых книжек на электронные.
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Футбол
«Факел» подписал экс-хавбека молодежной сборной России
О сроках соглашения с 25-летним опорником, имеющим 7 матчей за молодежную сборную России, не сообщается.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
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Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым.
Обновлено в 06:07
Технологии
Россиян переведут на электронные паспорта
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Берлине загорелся Вьетнамский рынок
Вьетнамский рынок Don Xuang Center горит в Берлине, облако дыма видно на расстоянии нескольких километров, сообщил телеканал n24.
Обновлено в 07:03
Интернет
Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры
Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
Обновлено в 07:25
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
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Обновлено в 07:03
Общество
Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье
Глава Роснефти Игорь Сечин строит в Барвихе особняк — вернее было бы сказать, замок — с гостевым домом.
Обновлено в 07:15
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 06:12
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности
Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске введен режим повышенной готовности.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 21 человека
По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек.
Обновлено в 07:22
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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Армия и оружие
Коробка танкеток: новый модульный робот заменит саперов
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи
На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
В порт Одессы зашли корабли НАТО
В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».
Обновлено в 06:18