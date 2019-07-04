Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаянияРБК 04:05

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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На конгрессе в Петербурге Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

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Глава ЦБ сравнила разговоры об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

News.ru05:44

НАБИУЛЛИНА: НИКАКИХ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ФАКТОР – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Financial One03:32

Набиуллина: Экономике РФ для роста нужно кардинальное улучшение инвестклимата

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Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

РБК04:05

Набиуллина назвала две проблемы для роста экономики

Rambler News Service03:08

«Эти слова похожи на крик отчаяния». Набиуллина назвала главные проблемы роста экономики

Forbes04:33
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Кварацхелия присоединился к «Рубину»

Полузащитник Хвича Кварацхелия приступил к тренировкам в составе казанского "Рубина".
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В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
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Политика

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
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Сергей поделился умилительным фото подросшей Маши и признался, что не успевает насладиться моментами взросления своего чада, так как время летит слишком быстро.
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Экономика

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Правительство РФ рассматривает три законопроекта, направленных на переход от бумажных трудовых книжек на электронные.
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Футбол

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О сроках соглашения с 25-летним опорником, имеющим 7 матчей за молодежную сборную России, не сообщается.
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Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
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Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
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Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

В Перми старейшина «Свидетелей Иеговы» приговорен к штрафу

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Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым.
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Россиян переведут на электронные паспорта

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Вьетнамский рынок Don Xuang Center горит в Берлине, облако дыма видно на расстоянии нескольких километров, сообщил телеканал n24.
Обновлено в 07:03
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Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры

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Обновлено в 07:25
Происшествия

ЧП во время салюта в Минске попало на видео

В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
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В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
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Глава Роснефти Игорь Сечин строит в Барвихе особняк — вернее было бы сказать, замок — с гостевым домом.
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Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

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Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
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В Иркутске введен режим повышенной готовности

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске введен режим повышенной готовности.
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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 21 человека

По последним данным, в результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек.
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Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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Армия и оружие

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В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
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Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
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В порт Одессы зашли корабли НАТО

В порт Одессы зашли два из четырёх кораблей НАТО, сообщил 4 июля местный ресурс «Думская».
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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