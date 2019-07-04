Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаянияРБК 04:05
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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Авто
Кабриолет Lexus LC Convertible будет представлен в 2020 году
Обновлено в 10:10
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Гаджеты
Apple не смогла решить проблему фирменной клавиатуры MacBook
Apple решила отказаться от запатентованной клавиатуры MacBook, получившей название Butterfly.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Экономика
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
В банке «Восточный» сменилось руководство — вместо и.о. предправления банка Александра Нестеренко должность занял его заместитель — главный исполнительный директор Вячеслав Арутюнян, который раньше работал в банке «Юниаструм» Артема Аветисяна, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 07:10
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Обновлено в 13:53
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Здоровье
В Калининграде повара суши-бара болели сальмонеллезом
Повара суши-бара в Калининграде, где отравились 13 человек, были носителями сальмонеллеза, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Основной причиной гибели моряков-подводников в глубоководном аппарате ВМФ стал пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 03:08
Общество
Мэр Магадана попросил горожан не кормить голубей
Обновлено в 12:31
Общество
Карманные часы проданы на аукционе в Лондоне за 4,5 миллиона долларов
Прежний рекорд стоимости продажи часов на аукционе принадлежал другому хронометру Джорджа Дэниэлса, который был продан за 4 миллиона долларов.
Обновлено в 14:00
Авто
«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»
Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 13:40
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Ранее СМИ сообщили об обновлении перечня запрещенных для женщин профессий.
Обновлено в 04:53
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Арбенина показала свой загородный дом Андрею Малахову
Накануне своего юбилея звезда дала откровенное интервью Андрею Малахову. Телеведущий побывал в особняке Арбениной.
Обновлено в 06:45
Политика
Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах
Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.
Обновлено в 08:36
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41