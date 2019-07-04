Экономика

Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаянияРБК 04:05

Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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Набиуллина назвала две проблемы для роста экономики

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«Эти слова похожи на крик отчаяния». Набиуллина назвала главные проблемы роста экономики

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ПРАЙМ04:06

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Набиуллина призвала кардинально улучшить инвестиционный климат в России

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Financial One03:32
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Политика

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Спорт

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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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Момент ЧП во время салюта в Минске попал на видео

В Минске во время праздничного салюта на праздновании Дня независимости Белоруссии один человек погиб и, по последним данным, не менее десяти пострадали.
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Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что после проверки законности при заключении госконтрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления «Автодора».
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Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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SpaceX показала видео спуска головного обтекателя Falcon Heavy

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Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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