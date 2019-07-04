Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаянияРБК 04:05
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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