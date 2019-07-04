Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаянияРБК 04:05
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
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Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
Обновлено в 04:56
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу
Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Население России катастрофически уменьшается
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Гаджеты
Xiaomi Redmi представили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro
Бренд Xiaomi Redmi выпустили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro, получившую название Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Экономика
Путин освободил россиян от НДФЛ при ипотечных каникулах
Российский президент Владимир Путин подписал указ, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ходе "ипотечных каникул".
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Общество
Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области
Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Названа хронология трагедии на «Лошарике»
Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Кино
Блогеры раскритиковали сериал Netflix про Романовых
Обновлено в 05:26
Авто
Bentley Mulsanne в спецверсии W.O. Edition доехал до России
Компания Bentley представила в России три автомобиля Bentley Mulsanne в специальной юбилейной версии W.O. Edition, приуроченной к столетию марки.
Обновлено в 04:35
Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
Обновлено в 04:59
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Общество
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Появились качественные фото упаковки смартфона Honor 9X
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro, как уже сообщалось ранее, дебютируют 23 июля.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) разрабатывает арктическую версию самого тяжелого серийного вертолета в мире Ми-26Т2В, заявил РИА Новости гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Обновлено в 05:52
Политика
В КНДР освободили задержанного австралийского студента
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43