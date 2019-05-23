Набиуллина сообщила о снижении инфляцииТелеканал 360° 04:43

Набиуллина добавила, что месячные темпы роста уже опустились до уровня, который соответствует целям Центробанка. Ранее Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%. Снижение инфляции, как считают в ЦБ, связано с уменьшением доли быстро дорожающих товаров.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.

Экономика Bloomberg рассказал, как Россия завоевывает Китай своей курицей Россия стремится стать глобальным игроком на рынке мяса птицы, и главным потребителем российской курицы стал Китай.

Политика В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.

Финансы Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

Политика На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Авто Эксперты ожидают падение автомобильного рынка России Другие специалисты предсказывают стагнацию автомобильного рынка в 2019 году.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.

Футбол Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус» Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".

Автоспорт Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.

Технологии Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40% Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Транспорт Порог превышения скорости снизят в городах Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.

Экономика На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России До революции Россия была одним из ведущих в мире экспортеров конопляного сырья, а посевы конопли в СССР в 1930-е гг. составляли почти 1 млн га.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с Россией Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Общество Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь» Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.

Авто Составлен рейтинг лучших летних шин Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Армия и оружие Захарова заявила о двойных стандартах Запада в отношении Сирии По словам сотрудницы российского дипведомства, представители Запада демонстрируют двойные стандарты в рамках ситуации в Сирии.