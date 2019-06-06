Экономика

Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%ТАСС вчера в 23:52

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
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Глава ЦБ считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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