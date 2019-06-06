Экономика
Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%ТАСС вчера в 23:52
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
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Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед ПТРК «Корнет-ЭМ»
Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
Максим Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития Российской Федерации Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 04:13
Политика
Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении
Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
Обновлено в 05:24
Политика
Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента предупредил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путём к капитуляции.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
В Подмосковье появится новый завод по производству сыров
Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера
СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено в 04:04
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Футбол
Разрыв связок. Неймар пропустит Кубок Америки
Нападающий сборной Бразилии Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки из-за травмы.
Обновлено в 01:38
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Происшествия
На телеведущую напали в центре Калуги
В среду, 5 июня, днём в Калуге на перекрёстке улиц Московской и Чижевского на телеведущую ГТРК "Калуга" напал неизвестный мужчина.
Обновлено в 01:45
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Гаджеты
В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Хоккей
СКА заключил контракт с финским нападающим Йори Лехтеря
СКА подписал с Йори контракт сроком на один сезон.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32