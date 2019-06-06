Экономика
Глава ЦБ считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП РоссииФАН 00:56
Руководитель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя — более 3%.
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Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика
Бегущий по Петербургу Саркози попал на видео
Обновлено в 03:32
Политика
Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».
Обновлено в 03:25
Происшествия
Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Технологии
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»
С помощью сервиса российские выпускники смогут узнать баллы, полученные на ЕГЭ.
Обновлено вчера в 08:25
Транспорт
Станция метро «Варшавская» изменит график работы
Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Говоря о будущем, опрошенные россияне полагают, что основным источником их средств к существованию после достижения пенсионного возраста будет государственная пенсия (66%).
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала фото дочери
Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света
В результате отключения линии электропередач "Майя - Чурапча" оказались обесточены около 68 тысяч потребителей Якутии, сообщает в четверг ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Обновлено в 01:19
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена
По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
Обновлено в 02:00
Экономика
Росатом осенью представит план развития инфраструктуры Севморпути
Росатом планирует осенью нынешнего года внести в правительство России план развития инфраструктуры Северного морского пути, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Обновлено в 02:17
Культура
Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian
Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Петиция за отставку Авакова набрала необходимое число голосов
Электронная петиция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова набрала более 25 тыс. подписей, передает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Обновлено вчера в 17:32
Гаджеты
«Яндекс.Телефон» подешевел почти вдвое
Смартфон "Телефон", выпущенный "Яндексом" под собственным брендом в конце 2018-го, подешевел почти вдвое.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 6 сотрудников фирмы приобретали в других регионах продукцию из растительных жиров.
Обновлено в 02:16
Единоборства
Кадр дня: Энди Руис в ток-шоу Джимми Киммела
Новый чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руис накануне побывал в эфире Jimmy Kimmel Live! — одного из самых популярных ток-шоу США, транслируемого также в Канаде и еще ряде стран.
Обновлено вчера в 07:28