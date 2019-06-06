Экономика
Набиуллина считает выполнимой цель по ускорению роста ВВП России до 3%ТАСС вчера в 23:52
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что Россия сможет выполнить поставленную ранее цель добиться к 2024 году роста ВВП выше среднего мирового показателя - более 3%. Об этом она заявила в опубликованном в четверг интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество
Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию
Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Опубликовано фото новейшего российского военного вертолёта Ка-65
В сети появилось фото перспективного палубного вертолета «Минога» В сети интернет опубликованы фотографии нового вертолета Ка-65 «Минога».
Обновлено вчера в 07:40
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено 04 июня в 17:53
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Лидер сборной Бразилии Неймар не смог доиграть товарищеский матч против команды Катара.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время осмотра Советского округа
Во время инспекции в Советском округе мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
В США испытали электромагнитную пушку
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Спикер Палаты представителей США хотела бы увидеть Трампа в тюрьме
Спикер Палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что хотела бы тюремного заключения для президента Дональда Трампа.
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Более 200 опасных приложений нашли в Google Play
Специалисты провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что в общей сложности опасные программы были скачены пользователями 440 миллионов раз.
Обновлено вчера в 20:30
Кино
Джулия Робертс раскрыла оригинальный трагичный финал фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка", который должен был завершиться менее позитивно, пишет inforeactor.ru.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика
Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault, пишут СМИ
Ранее The Financial Times со ссылкой на несколько источников писала, что Fiat Chrysler и Renault ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48
Политика
ООН эвакуирует часть персонала из Судана
В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Десятки тысяч жителей Якутии остались без электричества
Как писал News.ru, ранее в пресс-службе «Запорожьеоблэнерго» сообщили, что более 1000 человек из-за плохой погоды в регионе остались без электричества.
Обновлено в 01:17
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру
Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Авто
«Автотор» планирует подписать СПИК в начале июля
ГК "Автотор" планирует подписать с Минпромторгом РФ специальный инвестиционный контракт (СПИК) в начале июля, сообщил основатель холдинга Владимир Щербаков журналистам в среду.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06