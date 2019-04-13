Экономика

Набиуллина считает годовой пик инфляции пройденнымiReactor 10:35

Президент Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пик годовой инфляции в РФ остался позади. В ходе весенней встречи МВФ и Всемирного банка в столице Соединённых Штатов Америки Эльвира Набиуллина рассказала, когда россиянам стоит ждать пика инфляции.
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Эльвира Набиуллина
Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно, но так как ситуация развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть, сейчас пока не пересматривали.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГазета.Ru вчера в 16:24

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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