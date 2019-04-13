Экономика

Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройденРИА Новости вчера в 10:02

Пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден, ЦБ РФ может пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден

Коммерсантъвчера в 15:37

Набиуллина сделала смелое заявление о инфляции. «Жизнь оказалась лучше наших прогнозов»

URA.Ruвчера в 15:03

Набиуллина: пик инфляции в РФ пройден

News.ruвчера в 10:31

Набиуллина заявила о прохождении пика инфляции в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:30

Набиуллина заявила о пройденном пике инфляции в России

Life.ruвчера в 10:50

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, пройден

Эхо Москвывчера в 15:58

Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройден

РИА Новостивчера в 10:02
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Общество

Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста

Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Sunday Times назвало Солсбери лучшим местом для проживания в Британии

Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Авто

Россияне определили критерии надёжности автомобилей

Большинство россиян оценивают надёжность автомобилей по публикациям специализированных изданий.
Обновлено в 00:13
Общество

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»

Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош

Полицейские Камбоджи арестовали британских туристов и заставили их писать письма неоднозначного содержания.
Обновлено 12 апреля в 13:49
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

Обновлено вчера в 16:46
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено 12 апреля в 10:25
Политика

Опрос выявил провал партии Терезы Мэй

Неспособность нынешнего премьера Терезы Мэй осуществить выход Великобритании из ЕС привела к тому, что консерваторы теряют 59 мест в парламенте – голоса их избирателей на выборах ушли бы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) или вновь образованной Партии Brexit.
Обновлено вчера в 21:07
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено вчера в 10:53
Хоккей

«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии

"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Дочь актера Алексея Панина Анна не хочет видеться и общаться с собственной матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК

По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Авто

Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак

В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Команда студентов ДВГМУ взяла серебро в финале Олимпиады по хирургии в Москве

Команда ДВГМУ третий год подряд занимает призовые места в финале олимпиады, уже дважды становясь серебряным призером самой престижной в России хирургической олимпиады среди студентов.
Обновлено вчера в 21:50
Общество

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Как выбрать языковые курсы за рубежом

Языковые курсы за рубежом с каждым годом набирают все большую популярность.
Обновлено вчера в 04:15
Хоккей

Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 18:39
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Политика

Депутат Рады рассказал о причинах текущих неудач Порошенко

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш» рассказал о причинах текущих неудач действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:02
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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