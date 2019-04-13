Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройденРИА Новости вчера в 10:02

Пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден, ЦБ РФ может пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройден

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