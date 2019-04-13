Экономика
Набиуллина считает, что пик инфляции в России уже пройденРИА Новости вчера в 10:02
Пик инфляции в России, скорее всего, уже пройден, ЦБ РФ может пересмотреть прогноз по инфляции по мере получения новых данных, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:19, Ашберн
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено 12 апреля в 10:46
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено 12 апреля в 11:33
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Sunday Times назвало Солсбери лучшим местом для проживания в Британии
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Гоночный автомобиль наехал на зрителей в Швеции
По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на ралли в Швеции.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Обновлено вчера в 06:03
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Авто
Россияне определили критерии надёжности автомобилей
Большинство россиян оценивают надёжность автомобилей по публикациям специализированных изданий.
Обновлено в 00:13
Общество
Bloomberg составил рейтинг богатейших семей в «Игре престолов»
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош
Полицейские Камбоджи арестовали британских туристов и заставили их писать письма неоднозначного содержания.
Обновлено 12 апреля в 13:49
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено 12 апреля в 10:25
Политика
Опрос выявил провал партии Терезы Мэй
Неспособность нынешнего премьера Терезы Мэй осуществить выход Великобритании из ЕС привела к тому, что консерваторы теряют 59 мест в парламенте – голоса их избирателей на выборах ушли бы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) или вновь образованной Партии Brexit.
Обновлено вчера в 21:07
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Украинцы пытались провезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено вчера в 10:53
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии
"Бостон" обыграл "Торонто" во второй встрече серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью
Дочь актера Алексея Панина Анна не хочет видеться и общаться с собственной матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Юрий Берг стал советником гендиректора УГМК
По неофициальным данным, экс-глава региона занял пост советника гендиректора УГМК Андрея Козицына.
Обновлено в 00:13
Авто
Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак
В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Команда студентов ДВГМУ взяла серебро в финале Олимпиады по хирургии в Москве
Команда ДВГМУ третий год подряд занимает призовые места в финале олимпиады, уже дважды становясь серебряным призером самой престижной в России хирургической олимпиады среди студентов.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ
Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Как выбрать языковые курсы за рубежом
Языковые курсы за рубежом с каждым годом набирают все большую популярность.
Обновлено вчера в 04:15
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Политика
Депутат Рады рассказал о причинах текущих неудач Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш» рассказал о причинах текущих неудач действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:02