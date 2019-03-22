Экономика

Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройденКоммерсантъ вчера в 15:37

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден. Она отметила, что сказать это с полной уверенностью невозможно, так как недельная инфляция достаточно волатильная.
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Эльвира Набиуллина
По устойчивым компонентам годовая инфляция у нас чуть выше 4%. Да, прогнозы влияния НДС на инфляцию оказались, то есть жизнь оказалась лучше наших прогнозов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикURA.Ru вчера в 15:03

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Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден

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